Trump y Lee en la Casa Blanca EFE

Corea, ¿el próximo reto del 'pacificador' Trump?

El presidente se reúne con su homólogo surcoreano y avanza que le gustaría volver a reunirse con el dictador norcoreano, Kim Jong-un

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 26 de agosto 2025, 11:02

Donald Trump quiere el Premio Nobel de la Paz. Y está convencido de que logros no le faltan. Afirma que ha puesto fin ya a ... seis guerras. En un comunicado oficial, la Casa Blanca se refirió a él como el 'presidente de la paz', y sumó un conflicto más a la lista de enfrentamientos que han cesado gracias a su intervención: Armenia contra Azerbaiyán, Tailandia contra Camboya, Israel contra Irán (aunque aquí hicieron falta unas cuantas bombas de penetración americanas), Egipto contra Etiopía, Ruanda contra el Congo y Serbia contra Kosovo. A modo de guinda, el Ejecutivo menciona el papel que ha jugado el mandatario en los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones entre Tel Aviv y los países árabes.

