Clima de sospecha en la Casa Blanca por un artículo anónimo contra Trump en el New York Times Donald Trump saluda. / AFP El exdirector de la CIA John Brennan afirma que la columna demuestra «el nivel de inquietud en el seno mismo de la administración» COLPISA / AFP Washington (Estados Unidos) Viernes, 7 septiembre 2018, 02:28

¿Quién lo escribió? En un extraño clima de sospecha y paranoia, la Casa Blanca buscó determinar el jueves la identidad del «cobarde» que escribió el artículo anónimo en el The New York Times denunciando el comportamiento errático e inquietante de Donald Trump.

El presidente de los Estados Unidos, que durante la noche del miércoles escribió una serie de furiosos tuits sobre una posible «traición», denunció este jueves el comportamiento de «la izquierda» y los medios a los que denomina 'Fake News'. En una inusual declaración pública, la primera dama Melania Trump defendió este jueves a su marido y descalificó al supuesto funcionario anónimo: «Para el autor de este artículo: no protege a este país, lo sabotea con actos cobardes», escribió en un comunicado que divulgó la cadena CNN.

En un texto titulado 'Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump' y publicado por The New York Times, un miembro del gobierno cuenta cómo él y otros luchan desde adentro contra «las peores inclinaciones» de un presidente con un liderazgo que califica de «mezquino», «impetuoso» e «ineficaz». El polémico artículo, que siguió a la publicación de extractos de un explosivo libro del periodista de investigación Bob Woodward en el que dibuja una Casa Blanca fuera de control, suscitó una avalancha de interrogantes en Washington.

¿Escribió el misterioso autor solo o habló por un grupo más grande? ¿Forma parte del círculo interno del presidente, dentro de la famosa 'Ala Oeste' de la Casa Blanca o trabaja en un ministerio? ¿Terminará saliendo del anonimato para darle más peso a su testimonio?

La identificación utilizada por el New York Times -«alto funcionario de la administración Trump»- es lo suficientemente amplia como para dar rienda suelta a todas las interpretaciones y permitir a cualquiera elaborar sus propias listas, incluso para las suposiciones más inverosímiles.

El episodio ha provocado una escena increíble: la oficina del vicepresidente se vio obligada a emitir una declaración diciendo que Mike Pence no tenía nada que ver con ese tema. «El vicepresidente firma los artículos que escribe», señaló su portavoz en Twitter. «El New York Times debería estar avergonzado, al igual que la persona que escribió esta columna equivocada, absurda y cobarde», agregó, asegurando que su equipo estaba «por encima de tales maniobras de aficionados».

En un asombroso ballet que revela el grado de desconfianza que prevalece en las esferas del poder estadounidense, muchos altos funcionarios también se han manifestado. «La especulación de que la columna del New York Times fue escrita por mí o mi adjunto es falsa», indicó en un comunicado el jefe de la inteligencia estadounidense Dan Coats.

Mientras se encontraba en India, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que el texto no era suyo y juzgó como «inquietantes» los «esfuerzos de los medios» destinados a socavar el trabajo de la Casa Blanca.

En su artículo, el escritor anónimo, clasificado como «persona muy peligrosa» por Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump, afirma que el presidente está dañando «la buena salud» de la república. «Es por eso que muchos funcionarios designados por Trump nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y al mismo tiempo frustrar los impulsos más erróneos de Trump hasta que deje el cargo», agregó.

En un pasaje del artículo, el escritor anónimo evoca que los miembros del gabinete inicialmente consideraron invocar la Enmienda 25 de la Constitución, un complejo mecanismo para sacar al presidente de Estados Unidos de su cargo si creen que ya no puede llevar a cabo sus deberes. Recuerda que decidieron no avanzar en esa maniobra, temiendo una crisis constitucional, pero Elizabeth Warren, una senadora demócrata por el estado de Massachusetts reavivó la idea. «Si los altos cargos del gobierno creen que el presidente de EEUU no puede hacer su trabajo, entonces deberían invocar la Enmienda 25» dijo Warren a CNN.

Para el exdirector de la CIA John Brennan, esta columna en todos los sentidos extraordinaria, demuestra «el nivel de inquietud en el seno mismo de la administración». «No sé cómo reaccionará Donald Trump ante eso», dijo en NBC. «Un león herido es un animal muy peligroso y creo que Donald Trump está herido».

Por lo pronto, el presidente llamó a desenmascarar al autor del artículo. «Los 'periodistas' de investigación del New York Times se van a investigar a sí mismos y quién es el escritor anónimo de la carta», tuiteó antes de asistir a un mitin de campaña en Montana, a unos 3.000 kilómetros de Washington.

El diario reconoció que la publicación de un artículo anónimo era un «paso excepcional» pero dijo que el empleo del funcionario estaría en peligro si fuera identificado.