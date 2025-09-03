Cinco claves del 'Tren de Aragua', el cártel que ha bombardeado Trump

Cuando Donald Trump anunció ayer el ataque a una lancha que zarpó de Venezuela y en el que murieron once personas, se refirió de manera ... expresa al 'Tren de Aragua'. Este cártel se ha convertido en el más peligroso de Hispanoamérica. Desde su país natal, la banda se ha instalado en numerosos estados -Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil- hasta convertirse en el principal grupo criminal transnacional de América. El Gobierno de Trump, además, lo vincula con el régimen de Nicolás Maduro. Estas son las cinco claves para entender el funcionamiento de esta organización.

Nacimiento

El 'Tren de Aragua' es el cártel más peligroso que en estos momentos opera en América Latina. Surgió en 2004 en la prisión de Aragua, conocida como Tocorón, un monstruo de cárcel creado para 700 presos pero que alberga a más de 7.000. Venezuela perdió el control de estos centros, que pasaron a estar controlados por los clanes violentos. Según algunas versiones defendidas por la oposición al chavismo, el propio Gobierno alcanzó un acuerdo con los presos para entregarles el poder, de tal manera que se encargasen ellos del control carcelario. En Tocorón llegaron a tener zoológico, túneles para entrar y salir a su voluntad, un campo de béisbol y otros lujos.

Los miembros del 'Tren de Aragua' utilizaron el éxodo de venezolanos causado por la crisis económica del país para expandirse por Hispanoamérica. De esa forma, llegaron a Chile, Perú, México, Ecuador y Bolivia. En la fronteriza Colombia mantuvieron un enfrentamiento armado con los disidentes de las FARC que se dedican al narcotráfico. También se instalaron en Estados Unidos, aunque las fuerzas de seguridad norteamericanas comenzaron a perseguirles en cuanto las detectaron. Se habían convertido ya en una organización criminal transnacional.

Operación de la Policía venezolana en la carcél de Aragua, de la que se escapó el 'Niño Guerrero'.

La amenaza de Donald Trump

En febrero de este año, Donald Trump calificó al 'Tren de Aragua' como organización terrorista. Esta decisión permite al Gobierno estadounidense actuar con más presión en todos los frentes contra los cárteles. El documento más contundente se publicó en julio de este año. El Departamento del Tesoro emitió una nota en la que directamente vinculó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con 'el cártel de los Soles', una organización narcoterrorista dirigida por exmilitares venezolanos (su nombre, soles, procede del diseño de las hombreras del uniforme).

Según el documento oficial, el cártel de los Soles es un «facilitador del 'Tren de Aragua'», junto con el 'cártel de Sinaloa'. La decisión de enviar un navío de guerra a Venezuela y amenazar al régimen de Nicolás Maduro se basa en esa lectura, según la cual, tanto el presidente como altos miembros del Gobierno de Caracas «corrompieron las instituciones de gobierno en Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial para ayudar en los esfuerzos del cártel de traficar con narcóticos en los Estados Unidos».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El 'Niño Guerrero'

El líder del 'Tren de Aragua' es Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero'. Este venezolano de 42 años se convirtió en el representante de una figura delincuencial propia de Venezuela: el pran. El término procede de las iniciales de Preso Rematado, Asesino Nato. Como pran de la prisión de Arangua comenzó a controlar la actividad delictiva de importantes áreas de Venezuela. Llegó a estar preso en la cárcel de Aragua, donde se construyó un pequeño paraíso con todo tipo de comodidades y disponía de un túnel de cinco kilómetros para entrar y salir a su antojo. En septiembre de 2023, dos días antes de que el Ejército de Venezuela entrase en la prisión para recuperar el control de las dependencias, 'Niño Guerrero' escapó por uno de estos túneles.

Desde esa fecha se ignora su paradero, aunque ha sido buscado en Chile y Perú. En este último país se ha ofrecido una recompensa por su captura. En Venezuela, la oposición acusa al régimen chavista de haber alcanzado pactos con este capo para que sus sicarios se encarguen de controlar las revueltas en contra de Nicolás Maduro y coaccionar a los líderes que se oponen al actual Gobierno.

'El caso Ojeda'

Imagen de archivo de Ronald Ojeda.

Ronald Ojeda fue un militar venezolano opuesto al gobierno chavista. En 2017, tras haber sido uno de los protagonistas de la oposición militar a Nicolás Maduro, fue detenido. Sin embargo, consiguió huir en un enfrentamiento con la Policía y se exilió a Santiago de Chile, donde fue considerado un refugiado político. Desde el exterior, fue un activo crítico con el Gobierno de Caracas.

En febrero de 2024 fue secuestrado en su casa por sicarios disfrazados de policías chilenos. Su cuerpo apareció días más tarde gracias a una llamada anónima. Le habían descuartizado y, tras guardar sus restos en una maleta, la enterraron bajo un bloque de cemento. Las investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y la Fiscalía de Chile determinaron que este asesinato fue cometido por miembros del 'Tren de Aragua' por encargo de altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro. Según esta versión, negada por Caracas, el crimen fue encargado por el ministro y dirigente chavista Diosdado Cabello al 'Niño Guerrero'. El caso fue enviado por la Justicia chilena a la Corte Penal Internacional.

En España

En España existe un grupo especial de la Policía Nacional dedicado a vigilar al 'Tren de Aragua' y evitar que este cártel se instale en el territorio. Los agentes consiguieron controlar en 2024 a Gerso Isaac Guerrero Flores, el hermano menor de 'Niño Guerrero', acusado en Venezuela de numerosos delitos. Fue extraditado a Venezuela. La última operación contra esta banda tuvo lugar en junio de este año, cuando fue detenido en Madrid el cabecilla de una de las ramificaciones del 'Tren de Aragua' que operaba desde Perú.