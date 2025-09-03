Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un miembro del 'Tren de Aragua' detenido en Perú.

Cinco claves del 'Tren de Aragua', el cártel que ha bombardeado Trump

Esta organización nació en una prisión venezolana, se extendió por todo Hispanoamérica y ha sido acusada de mantener vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:19

Cuando Donald Trump anunció ayer el ataque a una lancha que zarpó de Venezuela y en el que murieron once personas, se refirió de manera ... expresa al 'Tren de Aragua'. Este cártel se ha convertido en el más peligroso de Hispanoamérica. Desde su país natal, la banda se ha instalado en numerosos estados -Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil- hasta convertirse en el principal grupo criminal transnacional de América. El Gobierno de Trump, además, lo vincula con el régimen de Nicolás Maduro. Estas son las cinco claves para entender el funcionamiento de esta organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  4. 4 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  5. 5 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  6. 6 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  7. 7

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Â«Sadiq ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del ValenciaÂ»
  10. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cinco claves del 'Tren de Aragua', el cártel que ha bombardeado Trump

Cinco claves del &#039;Tren de Aragua&#039;, el cártel que ha bombardeado Trump