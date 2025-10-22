Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
La demolición dará lugar a un gran salón de baile con ornamentos similares a los que decoran las mansiones del magnate. APF

La Casa Blanca se queda sin su histórica ala este

Trump destruye la zona cuya construcción supervisó Roosevelt para construir un salón de baile que será más grande que la sede presidencial

Alin Blanco

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:35

Comenta

La reforma emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca ha desatado una oleada de críticas que llegan desde más ... allá de la oposición y a la que se suman historiadores, críticos de arte y nostálgicos. Esta semana han comenzado las obras para construir el imponente salón de baile que el líder republicano considera «muy necesario» y que costará 250 millones de dólares. El mandatario quiere que albergue a casi mil personas y eventos de gran envergadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  10. 10 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Casa Blanca se queda sin su histórica ala este

La Casa Blanca se queda sin su histórica ala este