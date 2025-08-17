La carta de Melania Trump en la que pide a Putin la paz para proteger a los niños de Ucrania
La esposa del presidente de EE UU redactó la misiva y su marido se la entregó al líder ruso en la cumbre de Alaska
T. Nieva
Domingo, 17 de agosto 2025, 21:38
Melania Trump, esposa del presidente de EE UU y de origen esloveno, redactó una carta privada dirigida al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la ... que le insta a poner fin a los combates para proteger a los niños. En la misiva, que fue entregada en mano al líder ruso por Donald Trump durante la cumbre celebrada el viernes en Alaska, la primera dama le dice al jefe del Kremlin que «es hora» de actuar.
La carta no menciona explícitamente a Ucrania ni la guerra, pero parece ser un ruego para que el conflicto acabe «de un plumazo» y proteger así a las generaciones más jóvenes. «Un concepto simple pero profundo, señor Putin, y estoy segura de que estará de acuerdo, es que los descendientes de cada generación comienzan sus vidas con una pureza y una inocencia que están por encima de la geografía, el gobierno y la ideología», escribió Melania Trump, según Fox News.
La primera dama agregó: «Sin embargo, en el mundo de hoy, algunos niños se ven obligados a mantener una risa silenciosa, ajenos a la oscuridad que los rodea, un desafío silencioso contra las fuerzas que potencialmente pueden acabar con su futuro. Señor Putin, usted puede restaurar su risa. Al proteger la inocencia de estos niños, no solo servirá a Rusia, sino a la humanidad misma».
No es la primera vez que Melania Trump interviene en este asunto. Según su marido, a principios de este año trató de presionarle para impulsar la paz en Ucrania. «Al llegar a casa, le dije a la primera dama: 'Hablé con Vladimir hoy. Tuvimos una conversación maravillosa'». Entonces, ella respondió: «¿En serio? Acaban de atacar otra ciudad».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.