Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump y su esposa dan la bienvenida a su fiesta de Halloween. EFE

Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween

El presidente de EE UU y su esposa repartieron dulces y chocolate entre los hijos de los trabajadores de la Administración y fueron sorprendidos por una versión 'mini' de la pareja

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:55

Comenta

La Casa Blanca se ha teñido de naranja este fin de semana para celebrar su 67ª fiesta de Halloween. Esqueletos, fantasmas y calabazas se han ... apoderado del edificio que quizás sea el mayor símbolo del poder en el mundo. El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, repartieron dulces y chocolatinas entre los hijos de los funcionarios de la Administración y saludaron, ante la sorpresa de todos, a la versión en miniatura de la pareja: dos pequeños caracterizados como ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  4. 4

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  5. 5 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  6. 6 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  7. 7 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  8. 8 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  9. 9 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  10. 10 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween

Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween