Plata para Sara Alonso en la Golden Trail World Series
Joe Biden, en una imagen de archivo. AFP

Biden comienza cinco semanas de radioterapia y tratamiento hormonal para combatir su cáncer de próstata

T. Nieva

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:33

Comenta

El expresidente de EEUU Joe Biden ha comenzado a recibir radioterapia y tratamiento de hormonas para combatir el agresivo cáncer de próstata que se le ... diagnósticó en mayo, según ha anunciado este sábado un portavoz.

