Un agente de extranjería mata a tiros a un inmigrante a la fuga en Chicago

Un policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató ayer a tiros a un inmigrante ilegal durante un operativo en Chicago, después ... de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse, según informaron las autoridades estadounidenses.

Los incidentes violentos entre los agentes del ICE, que van armados, y los inmigrantes indocumentados son infrecuentes. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el fallecido «se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes» durante un control de tráfico del ICE.

«Uno de los agentes fue golpeado por el vehículo y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, disparó su arma», según el comunicado. El hombre al que se intentaba detener era «un extranjero ilegal criminal con antecedentes por conducción temeraria» que había entrado en Estados Unidos «en una fecha y hora desconocidas».

Chicago está en el punto de mira de la Administración de Donald Trump por su condición de ciudad santuario. Sus autoridades demócratas se niegan a colaborar con los planes de control y deportación del presidente republicano. El magnate ha reiterado este viernes su intención de desplegar a la Guardia Nacional.