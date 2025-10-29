Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Xi Jinping. AFP

Trump y Xi se citan a un pulso por el liderazgo global

El presidente estadounidense y el líder chino mantienen el jueves su primer encuentro desde 2019, en busca de un acuerdo que reduzca la confrontación geopolítica

Jaime Santirso

Enviado especial a Busan

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:38

Comenta

El mundo, pendiente de un apretón de manos. La expectación alcanza cotas máximas ante el encuentro que Donald Trump y Xi Jinping mantendrán este jueves, ... el primero desde que el estadounidense regresara en enero a la Casa Blanca. Un saludo que pretende superar unos meses en los que la tensión entre Washington y Pekín se ha disparado a causa de sus disputas comerciales. Persiste la duda, sin embargo, de hasta qué punto abrirá este un nuevo rumbo, o si por contra tan solo supondrá un aplazamiento circunstancial de la insoslayable rivalidad entre la potencia establecida y la emergente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  4. 4 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  6. 6 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump y Xi se citan a un pulso por el liderazgo global

Trump y Xi se citan a un pulso por el liderazgo global