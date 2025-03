Un tribunal de Corea del Sur ordena la liberación del presidente Yoon El exmandatario, juzgado por insurrección tras el decreto de la ley marcial, no ha sido excarcelado de inmediato porque la decisión no es firme y la Fiscalía tiene una semana para apelarla

La Justicia de Corea del Sur ha ordenado este viernes la puesta en libertad del presidente destituido Yoon Suk-yeol, que se enfrenta a un ... juicio por insurrección por su decisión de imponer la ley marcial el pasado mes de diciembre que desató una crisis política sin precedentes en el país asiático. Pero el exmandatario no ha sido excarcelado de forma inmediata. La decisión no es firme y no se aplicará hasta que finalice el plazo de una semana que tiene la fiscalía para apelar la sentencia. Un tiempo durante el que Yoon permanecerá entre rejas.

Noticias relacionadas La Fiscalía de Corea del Sur imputa al presidente Yoon Suk-yeol por insurrección Corea del Sur agrava su convulsión política con la detención del presidente El Parlamento de Corea del Sur destituye al presidente por la imposición de la ley marcial El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha dictaminado que los fiscales habían violado las normas del procedimiento penal al mantener la detención del expresidente más tiempo del permitido por la ley antes de presentar la acusación. Yoon fue arrestado el 15 de enero y acusado formalmente 11 días más tarde por insurrección como responsable de la efímera imposición de la ley marcial. Desde entonces los abogados del exmandatario han llevado cabo una lucha en los tribunales para conseguir su liberación, usando como caballo de batalla el argumento que ahora tres jueces han dado por válido: los fiscales habían detenido a Yoon más tiempo del permitido. El fallo no ha abordado el fondo del asunto de los cargos por los que el expresidente está siendo juzgado. Se ha limitado a la cuestión de si el procedimiento había transcurrido según lo estipulado por la ley en el momento del arresto y la acusación formal. Ampliar Partidarios del presidente Yoon se manifiestan a las puertas del tribunal que ha anulado la orden de arresto. EFE Crisis política La madrugada del 3 de diciembre Corea del Sur se sumergió en la peor crisis política en décadas. Yoon sorprendió a todos declarando la ley marcial y acusando al Parlamento, en manos de la oposición, de «paralizar» su Gobierno y colaborar con el régimen norcoreano. La Asamblea Nacional tardó seis horas en anular la decisión. Diez días más tarde, la Cámara legislativa aprobó su 'impeachment' con miles de manifestantes pedían en el exterior que le exulsaran de la presidencia. Desde entonces Yoon se encuentra suspendido, a medida que continúan las investigaciones en su contra. El Tribunal Constitucional tiene 180 días de plazo para ratificar o anular la destitución. En caso afirmativo, el país deberá acudir a elecciones en un periodo de 60 días. Se trata del primer presidente en la historia de Corea del Sur que se enfrenta a cargos criminales mientras

