El plan de Elon Musk para rescatar a los niños de la cueva de Tailandia

«No os preocupéis» dicen los niños de la cueva de Tailandia

Los 12 niños atrapados en una cueva de Tailandia desde hace 14 días enviaron el sábado, a través de los buzos, cartas a sus familiares, mientras los equipos de rescate hablaban de un plazo de tres o cuatro días para evacuarlos antes del regreso de las lluvias.

El entrenador de fútbol de los menores que se encuentra con ellos en la gruta también hizo llegar una carta a los padres, pidiéndoles disculpas: «Gracias por todo el apoyo moral, pido perdón a todos los padres», dijo Ekkapol Chantawong, de 25 años, en esta misiva publicada el sábado por los socorristas. El sentimiento de culpabilidad del joven entrenador está en el centro de los debates del país, blanco de críticas por haber llevado a los niños a una cueva que se podía inundar durante las lluvias del monzón.

Tras la publicación de dos videos, el primero grabado cuando unos buzos británicos descubrieron al grupo el lunes por la noche y el segundo, el martes, no se ha vuelto a publicar ningún video. Las cartas escritas por los niños a sus familias son las primeras pruebas de vida que se han hecho públicas desde el martes.

«No os preocupéis, papá y mamá. Hace dos semanas que me fui pero volveré para ayudaros en la tienda», escribió Bew, cuyos padres regentan un negocio de ultramarinos. «Estoy bien, pero hace un poco de frío aquí. No os preocupéis por mí. No olvidéis prepararme una fiesta de cumpleaños», dice otro niño, Duangphet, firmando con su apodo, Dom.