La Reina Letizia y la primera dama de China, Peng Liyuan, este miércoles en Pekín. AFP

Peng Liyuan, el elegante canto al poder de la primera dama de China

La esposa de Xi Jinping, antes famosa cantante, acompaña este miércoles a la Reina Letizia a un centro de discapacitados dotado con tecnología de vanguardia durante la visita de Estado de los Reyes al gigante asiático

Jaime Santirso

Pekín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

De entre todas las personas que Xi Jinping ha opacado hasta convertirse en el líder chino más poderoso desde Mao Zedong, quizá la primera yazca ... al otro lado del lecho conyugal. A Peng Liyuan, que monopolizaba la fama de ambos cuando se hicieron pareja, le queda hoy el nada magro consuelo de presidir China a su lado como primera dama. Como tal ha saludado estos días la visita de Estado de los Reyes a China, la primera de un monarca español en 18 años y también la primera del reinado de Felipe VI.

