Nepal designa a la expresidenta del Supremo Sushila Karki como primera ministra

La expresidenta del Tribunal Supremo nepalí, Sushila Karki, fue designada este viernes para liderar la transición en el país asiático como primera ministra después de ... que las protestas violentas de esta semana derrocaran al Gobierno. Los disturbios, según el último balance policial, han causado 51 muertos y 12.500 presos que aprovecharon la caótica situación para escapar de las cárceles continúan fugados.

Karki, de 73 años, se ha convertido en la primera mujer en dirigir Nepal y aseguró estar «preparada» para asumir su nuevo cargo. Los jóvenes, autodenominados como Generación Z, que lideraron las manifestaciones habían propuesto su nombramiento. KP Sharma Oli, de la misma edad y líder del Partido Comunista, anunció su dimisión como primer ministro el pasado martes, una jornada marcada por los disturbios en las que manifestantes quemaron edificios oficiales, incluido el Parlamento, y las viviendas de varios miembros del gabinete. La situación obligó a desplegar al ejército en la capital, Katmandú.

La decisión adoptada por el Ejecutivo nepalí de bloquear las redes sociales -que fue revocada ante el malestar- y los casos de corrupción que arrastra el país hicieron saltar la chispa de las protestas.