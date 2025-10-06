Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de un grupo de excursionistas abandonando su campamento en medio de la nieve. Reuters

Miles de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Las ventiscas comenzaron el viernes y azotaron la zona con enorme intensidad hasta el sábado a última hora

Helena Rodríguez

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:43

Alrededor de mil personas han quedado atrapadas en la ladera oriental del Everest por las intensas nevadas que azotan la zona desde el pasado viernes. ... La intensidad de las tormentas ha impedido que las labores de rescate se iniciaran hasta el domingo cuando cientos de aldeanos locales y equipos de rescate se desplegaron para retirar la nieve del acceso del lugar en el que permanecen los turistas, a más de 4.900 metros de altura, según adelantan Jimu News y Reuters.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

