Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La AP-8 vuelve a registrar ocho kilómetros de retenciones a la altura de Irun sentido Baiona
Cada vez los japoneses se casan menos. Reuters

Japón pierde un millón de habitantes en un año: ¿por qué se asoma al abismo demográfico?

Todas las medidas para impulsar la natalidad han fracasado, por lo que sobre la mesa está abrir las puertas a la inmigración

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:14

Muchos demógrafos sostienen que el presente de Japón es el futuro de la humanidad. Que tarde o temprano todos los países se adentrarán en el ... binomio de envejecimiento poblacional y caída de la natalidad que el país del Sol Naciente vive desde finales del siglo XX. «Por el retraso en el acceso de la mujer al mundo laboral, lo cual impulsa la tasa de fertilidad, los países musulmanes serán los últimos en llegar a esta coyuntura, en la que ya están inmersos países de Asia, Europa y América», comenta el especialista en demografía chino James Liang. «Pero también llegarán», sentencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3

    Fallece una niña de un año y cuatro de sus familiares resultan heridos en un accidente en la AP-1 en Soraluze
  4. 4 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  5. 5

    Aíslan con tuberculosis a un preso tras la paliza en el pasadizo de Egia en Donostia
  6. 6 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  7. 7

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  8. 8 Cierran una tienda en San Sebastián en pleno concurso de acreedores
  9. 9 La maniobra de un camión de bomberos en una de las calles más estrechas de San Sebastián
  10. 10

    La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Japón pierde un millón de habitantes en un año: ¿por qué se asoma al abismo demográfico?

Japón pierde un millón de habitantes en un año: ¿por qué se asoma al abismo demográfico?