Intoxicados 365 niños indonesios por consumir comida gratuita distribuida por el Gobierno

El programa nacional de comidas gratuitas para niños activó la alarma en el distrito de Sragen, en la isla de Java, en el centro de ... Indonesia. Según Reuters, 365 menores sufren una intoxicación alimentaria, en un episodio que no ha sido único desde el arranque del plan, pero sí el más grave. Según el diario francés 'Le Monde', una muestra de la comida distribuida está siendo analizada para determinar el origen de la contaminación. Por el momento, la región ha solicitado la suspensión temporal de la distribución de comidas.

El Gobierno local se ha comprometido a cubrir los gastos médicos de los estudiantes afectados. La implementación del programa de alimentación escolar busca atender a 15 millones de niños. La Agencia Nacional de Nutrición reconoce la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en la manipulación de los menús tras la sucesión de casos. En mayo, otro incidente similar en Java Occidental afectó a más de 200 alumnos. Los análisis confirmaron entonces la presencia de bacterias como Salmonella y Escherichia coli.

