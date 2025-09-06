Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De origen chino. Hun Sen es un gran jugador de ajedrez y muy aficionado al fútbol. AFP

Hun Sen, el ojo de Camboya

Perfil ·

El veterano líder ha llevado las riendas del país asiático, enfrentado recientemente con Thailandia, recurriendo a medidas autoritarias

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:39

No hay horror bélico que no haya conocido Camboya a lo largo del último siglo. El país fue colonizado y, posteriormente, se convirtió en uno ... de los crueles escenarios de la Guerra Fría. Resultó bombardeado, invadido y destruido por una guerra civil. El fin de la contienda no trajo la paz, sino el mayor de los espantos. El experimento político y sociológico de la Revolución del Jemer Rojo desembocó en un genocidio. Entonces, como un hálito de esperanza, llegó Hun Sen, nuestro protagonista. Y, desde aquel momento, no ha abandonado las riendas del Estado. Aun hoy, los analistas apuntan a su responsabilidad directa en el reciente conflicto armado con Tailandia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hun Sen, el ojo de Camboya

Hun Sen, el ojo de Camboya