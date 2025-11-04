Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kim Yong-nam en un acto en Caracas en 2018. Reuters

Fallece Kim Yong-nam, antiguo jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte

Kim, que dirigió la diplomacia del régimen durante más de dos décadas pese a no tener vinculación familiar con la estirpe gobernante, ha muerto a los 97 años a causa de las complicaciones de un cáncer

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

Su apellido Kim no era el Kim de los Kim, al fin y al cabo el más popular en Corea, y quizá no quepa mayor ... hazaña para un norcoreano que haber ostentado la jefatura –ceremonial– del Estado sin pertenecer a la estirpe Paektu en el único régimen comunista y hereditario del mundo. La propaganda estatal ha revelado este martes el fallecimiento de Kim Yong-nam, cuyo cargo más destacado resulta casi tan largo como los 97 años que acabó viviendo: expresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. El deceso se produjo el lunes, a consecuencia de un fallo multiorgánico provocado por el cáncer colorrectal que padecía desde junio del año pasado.

