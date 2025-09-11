Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder norcoreano, Kim Jong-un, junto a su hija Kim Ju-ae. Reuters

Corea del Sur cree que Kim Jong-un allana el camino de la sucesión a su hija Ju-ae

La Inteligencia de Seúl considera que el líder norcoreano no sufre ningún problema de salud «relevante»

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:29

Kim Ju-ae, la hija del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, se afianza como sucesora de su padre en el poder. Así ... lo atestiguan los servicios de Inteligencia surcoreanos, cuyos informes valoran que el papel de la menor (que se cree que ronda los 12 o 13 años) se ha cimentado tras su presentación pública en la reciente visita del mandatario a Pekín, donde se reunió con los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  5. 5 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  6. 6 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  7. 7 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»
  8. 8 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  9. 9 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  10. 10 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Corea del Sur cree que Kim Jong-un allana el camino de la sucesión a su hija Ju-ae

Corea del Sur cree que Kim Jong-un allana el camino de la sucesión a su hija Ju-ae