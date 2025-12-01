Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los ramos de flores llenan las inmediaciones de las torres en recuerdo de las víctimas. Reuters

Los bomberos aún encuentran cadáveres en las torres incendiadas de Hong Kong

La empresa ejecutora de las obras habría mezclado tejidos homologados con otros de baja calidad en las redes de los andamios que cubrían los edificios para reducir el gasto

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:28

Cinco días después, siguen aumentando las cifras del incendio del complejo residencial de Wang Fuk en Hong Kong, el más devastador registrado en el territorio ... en siete décadas.

