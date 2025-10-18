Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Milicianos de Venezuela, durante un desfile. Reuters

Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra

Los expertos creen que la amenaza militar de Washington pretende forzar la caída del líder chavista sin tener que invadir Venezuela

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:29

Comenta

Donald Trump se autoproclama como el gran pacificador. Tiene, eso sí, un método particular para acabar con los conflictos: amenazar con la guerra. Maneja la ... geopolítica como si estuviera ante el tablero del viejo juego del 'Risk'. Todo el planeta vive pendiente de cómo caigan sus dados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  4. 4 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  5. 5

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Zarautz clama contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer de 53 años en la localidad
  9. 9

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  10. 10 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra

Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra