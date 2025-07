Trump eleva la presión sobre Cuba: prohíbe el turismo de estadounidenses en la isla y mantiene el embargo económico

Estados Unidos ha decidido volver a la mano dura con Cuba. En la isla ya conocen los métodos de presión y chantaje de Donald Trump, ... que sufrieron durante su primer periodo en la Casa Blanca, y consideran que el documento dado a conocer por su equipo el 30 de junio es simplemente una reedición del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 5 que Washington emitió hace ocho años, en los primeros meses del magnate como mandatario. Los cubanos han tachado de «infame» el texto, en su versión primera y segunda, que les impone más restricciones (financieras, de movimiento...) desde EE UU.

Trump ha endurecido el bloqueo sobre Cuba revirtiendo las medidas que tomó su antecesor en el Despacho Oval. Estados Unidos promete ahora más apoyo a la sociedad civil, pero impulsa auditorías a los viajes de los cubanos, prohíbe el turismo estadounidense en la isla y limita los vínculos financieros con entidades castrenses. El comunicado oficial de la Casa Blanca sostiene que así se restaura y refuerza la política firme que el líder republicano aplicó en su primer mandato frente a las decisiones de Joe Biden que «aliviaron la presión sobre el régimen». Lo que no cambia es el embargo económico, aprobado en 1962, que continuará en vigor.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente cubano, cargó en redes sociales contra el documento: «EE UU adopta nuevo plan agresivo contra Cuba. Respondiendo a intereses estrechos y no representativos de la mayoría en ese país, refuerza aún más el bloqueo económico. La meta: causar el mayor daño y sufrimiento posible al pueblo. Se sentirá el impacto, pero no nos doblegarán». No fue el único representante del Gobierno de la isla, sumida en una crisis de electricidad y de escasez de agua, que se refirió a las últimas medidas de Trump. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró que la intención de Washington es «fortalecer aún más el cerco económico y provocar mayores carencias». El texto original de 2017, recordó, «indujo a la persecución de los suministros de combustible, la obstaculización de remesas y medidas contra otros países que contaban con los servicios médicos cubanos para atender a sus respectivas poblaciones».

Chantaje y presión

El diario cubano 'Granma' se ha referido al documento como «una declaración de guerra económica extrema» contra la isla y acusa a al secretario de Estado, Marco Rubio, de «tratar de poner de rodillas al pueblo del archipiélago». El medio oficial del Partido Comunista afirma que la presión y el chantaje son los «instrumentos predilectos» del jefe de la diplomacia estadounidense y del presidente, al que califica de «dictador». La Administración Trump, remata en sus páginas, pretende «espantar la inversión extranjera, intimidar a empresarios con negocios en Cuba, asestar un golpe demoledor al turismo y arreciar aún más el bloqueo con cuanta medida coercitiva se les ocurra». En los últimos días ha trascendido que el Departamento del Tesoro norteamericano ha multado con 600.000 dólares a una empresa logística por enviar alimentos y suministros a los cubanos desde Colombia.

China ha pedido a EE UU que retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo

En el marco de la celebración del 4 de julio, Mike Hammer, jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, leyó un mensaje de Rubio dirigido al pueblo cubano: «Quiero que sepan que los apoyamos. Que tenemos siempre su causa al frente de todo. Que hablamos de ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad. Y que rezamos todos los días para que Dios los bendiga a todos ustedes y para que Cuba pronto sea libre, soberana, independiente, y que el destino de Cuba esté en las manos del pueblo».

El Gobierno de La Habana ha recibido el apoyo de varios países ante estas nuevas medidas de presión desde Washington, entre ellos China, que ha instado a Estados Unidos a levantar el bloqueo y retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, una decisión tomada por la Administración Trump al tiempo que ha puesto en marcha nuevas restricciones migratorias a ciudadanos cubanos.