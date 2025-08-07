Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente colombiano, Gustavo Petro, en una conferencia de prensa en Bogotá. EFE

Petro extiende la decepción en Colombia al cumplir tres años de mandato

El presidente deja ser la gran esperanza, lastrado por sus salidas de tono y el fracaso de su gran promesa de lograr la paz total

Dagoberto Escorcia

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:59

A un año de expirar su mandato, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia en su historia está pasando de ser ... la gran esperanza de un jefe de Estado distinto a un mandatario con dos caras, dicen algunos. Está orgulloso de lo que ha hecho, afirman sus más allegados. Pero es hostil a las críticas, ve enemigos en cualquiera que osa criticarlo, apuntan los más severos. En el balance registra luces y sombras. En las primeras aparecen las reformas estructurales en materia laboral, de pensiones, salud y agraria. En las sombras está su estilo de gobernar. No ha logrado la paz total, principal proyecto de su gobierno.

