Policías colombianos retiran el cuerpo de una de las víctimas mortales.

Policías colombianos retiran el cuerpo de una de las víctimas mortales. AFP

Al menos 6 muertos y más de 76 heridos en un ataque con explosivos a una base militar en Colombia

El presidente Gustavo Petro considera el ataque como una «reacción terrorista» a las derrotas infligidas por el Ejército a los guerrilleros de las FARC

T. Nieva

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:48

Al menos seis personas han muerto y 76 han resultado heridas por un atentado con explosivos perpetrado este jueves contra una base militar de Cali, ... en el oeste de Colombia , han informado las autoridades locales. La Alcaldía de Cali ha confirmado este balance en su cuenta de la red social X, en el que precisa que entre los damnificados hay «ocho menores y tres adultos que superan los 60 años». Además, cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico.

