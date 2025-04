Al menos 27 muertos en el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana

Al menos 27 personas han perdido la vida por el derrumbe del techo de una discoteca en Santo Domingo durante un concierto, según el balance ... preliminar confirmado por las autoridades de República Dominicana, que han activado en la zona un amplio dispositivo de emergencia para tratar de localizar a víctimas que hayan podido quedar atrapadas. Los heridos superan el centenar y hay una cifra indeterminada de personas bajo los escombros.

En declaraciones a la prensa, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general Juan Manuel Méndez, ha asegurado que en el interior de la sala de fiestas se escucha a personas pidiendo ayuda, por lo que los rescatistas seguirán trabajando hasta dar con el paradero de las mismas.

En la discoteca Jet Set, en la avenida Independencia de la capital, muy popular por sus fiestas de los lunes y a la que acuden personalidades locales, se encontraban cientos de personas mientras actuaba el popular cantante de merengue Rubby Pérez, de 69 años, a quien se está buscando como uno de los desaparecidos entre los cascotes.

No hay un balance oficial sobre el número de asistentes a la discoteca, aunque hay testigos que apuntan a cientos de personas. Decenas de ciudadanos se agolpan a las puertas de los hospitales de Santo Domingo para buscar noticias de familiares que estaban en la fiesta. «¡Estamos desesperados!», ha expresado en declaraciones al canal SIN Regina del Rosa, cuya hermana estaba en el local. «No nos dan noticias, no nos dicen nada».

El derrumbe ocurrió durante la presentación del famoso merenguero de 69 años. «Fue algo relámpago totalmente», ha explicado su mánager, Enrique Paulino, quien sobrevivió. «Yo pensé que era un temblor de tierra, por eso me tiré al piso, me cubrí la cabeza». «Un saxofonista nuestro murió, tratamos de ir al área donde estaba Rubby pero ahí los escombros eran demasiado grandes», ha agregado. La hija del cantante, Zulinka Pérez, logró salir de los escombros. «No sé si lo tienen en la ambulancia, porque no me dejan pasar», ha manifestado sobre su padre al canal CDN.