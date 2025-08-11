Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Uribe Turbay. EFE

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

El político de Centro Democrático permanecía ingresado desde el 7 de junio en una clínica de Bogota y no ha podido superar una hemorragia en el sistema nervioso

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:07

Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial colombiano, ha fallecido en la clínica Fundación Santa Fe, en Bogota, como consecuencia de las ... lesiones que sufría desde el pasado 7 de junio cuando fue acribillado durante un mitin en la capital. De 39 años, el político de Centro Democrático se encontraba en estado muy grave pese a haber iniciado una fase de neurorehabilitación, pero una hemorragia en el sistema nervioso central volvió a sumirle en situación crítica este fin de semana. Los médicos no han conseguido remontar este nuevo episodio y han certificado la muerte del joven político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  2. 2

    Una joven de 21 años muerta y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6

    La política se desnuda en verano
  7. 7 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  8. 8 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  9. 9 El pianista que sorprende tocando en la playa de Ondarreta en San Sebastián
  10. 10

    Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin