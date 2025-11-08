Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kast encabeza todas las encuestas para convertirse en presidente de Chile Cristian Carvallo / El Mercurio

José Antonio Kast | Líder del Partido Republicano de Chile

«Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»

El candidato favorito a la presidencia del país latinoamericano aspira a crear un gobierno de emergencia nacional para afrontar la «grave crisis»

Fernando Belzunce

Fernando Belzunce

Santiago de Chile

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Aparece sonriente y relajado en el cuartel de campaña de su equipo electoral. El veterano José Antonio Kast (Santiago de Chile, 1966) encabeza, según las ... encuestas, las diversas opciones de una derecha fragmentada pero mayoritaria en el país, lo que le daría el acceso al Palacio de la Moneda en la segunda vuelta electoral. Mantiene un discurso muy duro contra la inmigración, en la línea de las corrientes políticas lideradas por Trump, Meloni, Milei o Abascal, y suena radical, aunque quizás no tanto en un país aún más polarizado que España en los extremos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»

«Los inmigrantes ilegales tienen la opción de marcharse ya»