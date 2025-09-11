Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bomberos trabajan en la extinción del fuego en el camión cisterna siniestrado en Ciudad de México. EFE

La explosión de un camión cisterna en Ciudad de México causa al menos 6 muertos y 90 heridos

La potente deflagración del vehículo de gran tonelaje, que transportaba 50.000 litros de gas, siembra la conmoción en la capital azteca

T. Díaz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:31

Al menos seis personas han muerto en Ciudad de México y 90 han resultado heridas a consecuencia de la explosión de un camión cisterna que ... transportaba 50.000 litros de gas. Los hechos se produjeron en la tarde del miércoles, cuando la megaurbe fue estremecida por la potente deflagración en el momento en que el vehículo de gran tonelaje circulaba por un puente en el populoso distrito de Iztapalaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

