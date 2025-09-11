La explosión de un camión cisterna en Ciudad de México causa al menos 6 muertos y 90 heridos

Al menos seis personas han muerto en Ciudad de México y 90 han resultado heridas a consecuencia de la explosión de un camión cisterna que ... transportaba 50.000 litros de gas. Los hechos se produjeron en la tarde del miércoles, cuando la megaurbe fue estremecida por la potente deflagración en el momento en que el vehículo de gran tonelaje circulaba por un puente en el populoso distrito de Iztapalaba.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital azteca, detalló a la radio Enfoque Noticias que al menos 23 personas se encuentran en «estado crítico» con quemaduras, algunas de segundo y tercer grado, en más de 70% de su cuerpo, por lo que se teme que el balance de víctimas mortales pueda ir en aumento. Algunos de los heridos fueron evacuados en helicópteros, como parte del operativo de emergencia que involucró a cientos de paramédicos y militares. Urzúa planteó asimismo la necesidad de fortalecer las normativas para el traslado de estas sustancias inflamables para que otra tragedia así no vuelva a repetirse.

Un camión de gas explotó en Ciudad de México dejando 3 muertos y 70 heridos. El vehículo, con más de 13.000 galones de combustible, pertenecía a una empresa sin seguro válido#CiudadDeMexico #Explosion #Tragedia #NoComment pic.twitter.com/AFr6wBtSGy — euronews español (@euronewses) September 11, 2025

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha señalado durante su conferencia de prensa matutina de este jueves que se trató de un accidente «trágico» que no debe volver a ocurrir. «No son solamente las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición», dijo la mandataria en línea con las declaraciones de Urzúa.

Imágenes divulgadas por la televisión y en redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia. En esas imágenes se observa a una mujer arrodillada, cargando a un bebé y con aparentes lesiones en los brazos y el rostro. También se ve a dos hombres con gran parte de sus ropas quemadas a la altura del torso y afectaciones en la piel.

🚨 Un camión cisterna explotó en plena Ciudad de México... y dejó escenas devastadoras.🔥



Muertos, heridos, autos calcinados y una empresa que operaba con irregularidades.

Todo ocurrió en cuestión de minutos, bajo uno de los puentes más transitados de la capital.



Una tragedia… pic.twitter.com/hKk9ZXBoKz — SNT Canal 9 (@sntparaguay) September 11, 2025

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas mientras las llamaradas se expandían a lo lejos. «Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo», declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de seguridad capitalino. Se estima que unos 28 vehículos también resultaron afectados por el estallido, algunos quedaron prácticamente calcinados.

La Fiscalía, entretanto, investiga las causas de lo ocurrido. El remolque, según información preliminar, no tenía en regla su permiso de operación. En concreto, una entidad federal encargada de vigilar la seguridad industrial aseguró en un comunicado que no había recibido la póliza de seguro necesaria para transportar gas por parte de la empresa dueña del vehículo.

Así fue la onda expansiva por la explosión de una pipa de gas, que también alcanzó viviendas cerca del Puente de la Concordia. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/r68SA4VOtG — N+ FORO (@nmasforo) September 11, 2025

La humareda que provocó el incendio alcanzó una estación del trolebús, uno de los principales medios de transporte de esta urbe de 9,2 millones de habitantes. El servicio de metro, trolebús y buses articulados fue suspendido temporalmente, lo que sumado al cierre de las vías provocó caos.

La explosión de este miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron vehículos de transporte de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos. La peor de esas tragedias se produjo en enero de 2019, cuando el incendio y posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central Estado de Hidalgo.