Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

El centrista Rodrigo Paz se proclama nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta

Su victoria pone fina a 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS)

T. Nieva

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:33

Comenta

El centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), es el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en ... la inédita segunda vuelta realizada este domingo. El vencedor se han hecho con el 54,61 % de los votos y con ello abre una nueva época en el país tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  7. 7

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  8. 8

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El grupo del exjefe de gabinete Iván Redondo se lanza a la asesoría industrial en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El centrista Rodrigo Paz se proclama nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta

El centrista Rodrigo Paz se proclama nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta