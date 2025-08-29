Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias personas se protegen de la lluvia después de recoger comida en Minkaman Andreea Campeanu

Más de 30 fallecidos por las lluvias torrenciales en Sudán

Las intensas precipitaciones han dejado miles de viviendas destruidas y casi 4.000 desplazados en un país ya golpeado por la guerra

Naroa Ascunce

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:59

Las fuertes lluvias que azotan Sudán desde el miércoles han dejado al menos 32 víctimas mortales y cerca de 4.000 personas desplazadas, según confirmaron ... las autoridades. Los temporales han arrasado miles de viviendas en varias regiones del país africano, que desde abril de 2023 vive sumido en un conflicto armado.

