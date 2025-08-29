Más de 30 fallecidos por las lluvias torrenciales en Sudán

Las fuertes lluvias que azotan Sudán desde el miércoles han dejado al menos 32 víctimas mortales y cerca de 4.000 personas desplazadas, según confirmaron ... las autoridades. Los temporales han arrasado miles de viviendas en varias regiones del país africano, que desde abril de 2023 vive sumido en un conflicto armado.

El estado de Río Nilo es el más castigado, con 23 fallecidos -once en Al Damer y nueve en Shendi-, según informó el portavoz de Protección Civil, Abdalá Suleiman, citado por el portal Sudan Tribune. A las víctimas de esta región se suman cuatro en El Obeid (Kordofán Norte), tres en Dinder (Sennar) y dos más en Gezira y Kassala, respectivamente.

At least 10 people were killed and dozens were injured on Wednesday after heavy rains caused widespread flooding and torrential flows in northern, central, and eastern Sudan.https://t.co/obCbhmi70o pic.twitter.com/MsZbCr7WgY — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) August 27, 2025

Las autoridades temen que el número de muertos aumente en las próximas horas debido a la magnitud de los daños. Además la tragedia golpea a una población ya exhausta por una guerra civil que estalló hace un año y medio entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un conflicto que truncó la transición política iniciada tras la caída de Omar Hasán al Bashir en 2019 y que mantiene al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo, ahora empeorada por el cambio climático.