Militares patrullan las calles de Antananarivo, capital de Madagascar. Afp

Una facción del ejército se hace con el poder en Madagascar tras las protestas de la generación Z

El coronel Randrianirina sustituye al destituido Rajoelina y decreta la suspensión de las instituciones democráticas

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Martes, 14 de octubre 2025, 19:41

Comenta

La Asamblea Nacional de Madagascar aprobó ayer la destitución del presidente del país, Andry Rajoelina, que ha huido del país. La mayoría de legisladores respondieron ... de esta manera al decreto del dirigente, publicado en la página de Facebook del Ejecutivo, por el que disolvía la institución. Aparentemente, este desenlace culmina tres semanas de movilizaciones callejeras y huelgas promovidas por la generación Z local. En realidad, el poder ha sido asumido por un destacamento de élite del Ejército, el cuarto actor de este drama, que controla tanto las Fuerzas Armadas como la Gendarmería. El coronel Michael Randrianirina, nuevo hombre fuerte, ha declarado la suspensión de las instituciones democráticas.

