Las protestas en Marruecos se han saldado con dos muertos, casi 300 heridos y 400 detenidos. EFE

Dos muertos en el asalto a un cuartel de la Gendarmería Real de Marruecos

El ataque contra el puesto policial se enmarca en las protestas juveniles del grupo juvenil Gen Z 212 contra el Gobierno marroquí

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:10

Dos personas han muerto y varias han resultado heridas la noche de este miércoles durante un asalto a un puesto de la Gendarmería Real de ... Marruecos en Laqliaa, cerca de Agadir, en el sur del país. Los gendarmes abrieron fuego para repeler el ataque contra la instalación que se produce en el marco de las protestas juveniles del grupo Gen Z 212 que desafían al régimen monárquico de Mohamed VI reivindicando mejoras en los servicios públicos de educación y salud marroquíes.

