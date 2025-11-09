Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Se aleja la esperanza de un Sáhara Occidental independiente

Medio siglo después de la chapucera descolonización española, la soberanía marroquí gana adeptos por el mundo. Trump es su principal valedor

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Hoy hace cincuenta años que Marruecos culminó la ocupación del Sáhara Occidental con su 'Marcha Verde', en la que participaron hasta 350.000 ciudadanos marroquíes. ... Y el próximo viernes se cumplirá medio siglo desde que se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que España cedió ilegalmente la administración -que no la soberanía- de su provincia número 53 al reino alauí y a Mauritania en una chapucera descolonización que Naciones Unidas ha criticado en numerosas ocasiones y que aún no se logra cerrar por completo. De hecho, aunque aquel texto recogía que «será respetada la opinión de la población saharaui», su anhelo de crear un Estado que emane de un referéndum aún no se ha materializado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se aleja la esperanza de un Sáhara Occidental independiente

Se aleja la esperanza de un Sáhara Occidental independiente