Donald Trump intervino en 2016 en el programa de Jimmy Kimmel. R. C.

¿Está actuando Trump como un tirano?

Adversarios, universidades, prensa, fiscales, inmigrantes... El asalto contra la libertad de expresión del presidente constituye la mayor ofensiva contra los derechos fundamentales en Estados Unidos desde la era McCarthy

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:06

El alarmante asalto del régimen de Donald Trump contra la libertad de prensa y expresión constituye la mayor ofensiva contra los derechos fundamentales en Estados ... Unidos desde la era McCarthy, que sobrepasa de largo. En sólo ocho meses de gobierno, el presidente ha firmado órdenes ejecutivas que socavan la Primera Enmienda, y ha emprendido acciones legales para suprimir la disidencia e implantar la censura y contra el intento de humanización de los palestinos y los medios de prensa. Ha castigado a adversarios, universidades, inmigrantes, abogados, fiscales federales, líderes militares, funcionarios de seguridad nacional, críticos de su administración... por expresar opiniones que no comparte.

