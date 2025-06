7 vestidos imprescindibles para este verano

Este verano llega con ADN propio y con la feminidad y el minimalismo por bandera. En los próximos meses haremos un viaje en el tiempo ... para rescatar los vestidos de los años 90 que se convirtieron en una absoluta declaración de estilo y tienen actualmente la posibilidad de llevar los 'outfits' a un nivel más elevado.

Si hay una década que causa furor en las generaciones Z y Alpha es la última del siglo pasado. Con el nacimiento de grandes directores creativos, la revolución de una industria en constanate cambio y el acercamiento al futuro, los 90 marcaron una transición no solamente estética, sino también en la forma que la moda empezó a ser percibida socialmente para convertirse en uno de los grandes atractivos de hoy en día.

Indudablemente, el fin del siglo pasado estuvo marcado por una década que se considera una de las etapas más importantes en la historia de la moda. Varias son las siluetas que cobraron popularidad en aquellos años y que actualmente siguen siendo objeto de culto para aquellas que entienden lo que existe detrás de la construcción de cada una de ellas.

Desde los vestidos que nos remiten al minimalismo más absoluto, hasta aquellos cuya presencia es una oda al 'lurex', hemos recopilado los siete modelos que caracterizaron los 90 y que son tendencia ahora.

1. Slip dress. El mejor ejemplo de que el minimalismo puede ser el arma de estilo más poderoso. Lo sobrio y lo eficaz de su estructura da vida a una sensualidad elegante, ya que tejidos como la seda tienen una caída sumamente poderosa.

2. Vestido de cuello halter. Todo un 'best seller' de la campaña. Un vestido con este escote será el mejor truco de estilo para todas aquellas que buscan no pasar desapercibidas. Un corte seductor y 'chic', que mezcla estas dos cualidades que marcan una pieza poderosa.

3. Minivestido de corte A. ¿Quién no recuerda aquellas imágenes tan clásicas de Victoria Beckham que guardaba dentro de sí todo el romanticismo 'naif' de los 90? Su silueta se vuelve una de las más deseadas para este verano, con una reinterpretación que mantiene su esencia, pero ofreciendo un estilo mucho más vanguardista y rompedor.

4. Vestidos de lino. Transpirables, ligeros y con una elegancia indiscutible. La exquisitez de este tejido natural está respaldado por la promesa de comodidad y frescura total durante la jornada de trabajo o de tardeo, sin renunciar a ir bien vestida. ¿Por qué no lo recomendamos para citas más formales? Por su presdisposición a arrugarse al más mínimo movimiento.

5. Vestido midi transparente. Las transparencias encontraron en los 90 el escenario perfecto para lucir como nunca, apartadas de cualquier asociación fuera de lugar. Este año las transparencias viven su momento más 'hit' impulsadas por una oda a la feminidad y sensualidad.

6. Corte bohemio. Tejidos fluidos, con transparencias, exceso de volantes, estampados florales y patrones 'oversized' sin marcar la silueta al completo. No hay más que mirar a nuestro alrededor... Los vestidos bohemios se han convertido en un 'must have' del fondo de armario de muchas.

7. Los vestidos largos y fluidos. Nos garantizan un look que siempre funciona. En la sencillez de sus formas radica la elegancia, sin olvidar su indiscutible versatilidad. El hecho de vestirnos a través de una única pieza, sin tener que preocuparnos por combinar partes de arriba y de abajo, nos simplifica el día a día. Son la solución a los días calurosos cuando lo que buscamos es practicidad, estilo y agilidad.

Con todo esto, es evidente que el vaivén, los movimientos de la moda son cada vez más evidentes y nos comprueba el poder de los años 90 en los vestidos que han marcado a generaciones venideras completas.