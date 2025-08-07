Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre los conjuntos perfectos para hacer deporte en verano Pinterest
Gipuzkoa de Moda

Verano activo: Tres conjuntos deportivos frescos y cómodos

Los 'sets' perfectos que combinan estilo y funcionalidad en cada movimiento

Y. H

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:22

Durante el verano es habitual hacer una pausa en la rutina habitual debido a los viajes, reuniones sociales y comidas copiosas. Es una época en la que nos permitimos ciertos caprichos, como merecido reconocimiento al esfuerzo realizado durante el año.

No obstante, al regresar de las vacaciones retomar los hábitos cuesta, así como el deporte. Por tanto, aquí te animamos a retomar esa motivación post-vacacional o, incluso, a mantenerte activo durante tus días de descanso, integrando la actividad física allí donde vayas.

Para ello te proponemos tres 'sets' deportivos que serán tus mejores aliados para realizar deporte cómoda, fresca y guapa. ¿Te animas a conocer cuáles sol?

1. Dash and Stars

Se trata de un conjunto deportivo confeccionado con tejido fresco y elástico que se adapta perfectamente al cuerpo. Además, proporciona una mayor comodidad y sujeción, y cuenta con protección UV, ideal para aquellos entrenamientos en el exterior.

Conjunto azul ideal para verano
Conjunto azul ideal para verano Dash and Stars

2. Oysho

Otro 'outfit' perfecto para sacar tu mejor versión en verano. Dos prendas ideales que ofrecen máxima comodidad y libertad de movimiento. Sus 'leggings' de cintura alta con bolsillo interior y sujetador a juego, son ideales para entrenamientos de intensidad media o baja. Y…, ¿qué decir de su color? Sin duda, marca la diferencia.

Conjunto deportivo con un tono melocotón
Conjunto deportivo con un tono melocotón Oysho

3. Nimble

Este conjunto con su tejido ligero, suave y transpirable resulta ideal para actividades como 'running', entrenamiento funcional, yoga o pilates. Además esta opción es versátil, por lo que es perfecto para entrenar, o para un estilo activo y casual. ¿Te animas a hacerte con uno de ellos?

Conjunto blanco para hacer deporte y resaltar el bronceado del verano
Conjunto blanco para hacer deporte y resaltar el bronceado del verano Nimble

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  2. 2 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  3. 3

    Detenido un conductor por atropellar a un agente de movilidad y darse a la fuga en Donostia
  4. 4 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  5. 5

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  6. 6 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  7. 7

    El Valencia presenta una oferta para obtener la cesión de Sadiq
  8. 8

    El detenido en Errenteria por agredir a un hombre en Torre Pacheco sale de prisión
  9. 9 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  10. 10

    Dos detenidos por grabar y difundir imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, una de ellas guipuzcoana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Verano activo: Tres conjuntos deportivos frescos y cómodos

Verano activo: Tres conjuntos deportivos frescos y cómodos