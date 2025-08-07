Verano activo: Tres conjuntos deportivos frescos y cómodos
Los 'sets' perfectos que combinan estilo y funcionalidad en cada movimiento
Y. H
Jueves, 7 de agosto 2025, 08:22
Durante el verano es habitual hacer una pausa en la rutina habitual debido a los viajes, reuniones sociales y comidas copiosas. Es una época en la que nos permitimos ciertos caprichos, como merecido reconocimiento al esfuerzo realizado durante el año.
No obstante, al regresar de las vacaciones retomar los hábitos cuesta, así como el deporte. Por tanto, aquí te animamos a retomar esa motivación post-vacacional o, incluso, a mantenerte activo durante tus días de descanso, integrando la actividad física allí donde vayas.
Para ello te proponemos tres 'sets' deportivos que serán tus mejores aliados para realizar deporte cómoda, fresca y guapa. ¿Te animas a conocer cuáles sol?
1. Dash and Stars
Se trata de un conjunto deportivo confeccionado con tejido fresco y elástico que se adapta perfectamente al cuerpo. Además, proporciona una mayor comodidad y sujeción, y cuenta con protección UV, ideal para aquellos entrenamientos en el exterior.
2. Oysho
Otro 'outfit' perfecto para sacar tu mejor versión en verano. Dos prendas ideales que ofrecen máxima comodidad y libertad de movimiento. Sus 'leggings' de cintura alta con bolsillo interior y sujetador a juego, son ideales para entrenamientos de intensidad media o baja. Y…, ¿qué decir de su color? Sin duda, marca la diferencia.
3. Nimble
Este conjunto con su tejido ligero, suave y transpirable resulta ideal para actividades como 'running', entrenamiento funcional, yoga o pilates. Además esta opción es versátil, por lo que es perfecto para entrenar, o para un estilo activo y casual. ¿Te animas a hacerte con uno de ellos?
