Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La compraventa de segunda mano de los bolsos de Hermès es imparable. VESTIAIRE COLLECTIVE
Gipuzkoa de moda

Las tendencias globales de segunda mano

Se prevé que la moda y el lujo de segunda mano alcancen los 360.000 millones de euros en 2030, lo que supondrá un crecimiento tres veces más rápido que el mercado de primera mano

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Vestiaire Collective, la plataforma líder mundial en moda de lujo de segunda mano, ha anunciado junto a Boston Consulting Group (BCG) una esperada encuesta realizada ... a 7.800 usuarios de VC, en la que se revela que la reventa ya representa el 28% de sus armarios, cifra que aumenta hasta el 30% en el caso de la ropa y al 40% en el de los bolsos. Ahí es nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  3. 3

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  4. 4 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  7. 7

    Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada
  8. 8

    Operación contra la explotación sexual en Donostia: cinco mujeres liberadas y tres detenidos
  9. 9 Fallece a los 97 años el escritor y periodista Santiago Aizarna
  10. 10

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las tendencias globales de segunda mano

Las tendencias globales de segunda mano