Las tendencias globales de segunda mano

Vestiaire Collective, la plataforma líder mundial en moda de lujo de segunda mano, ha anunciado junto a Boston Consulting Group (BCG) una esperada encuesta realizada ... a 7.800 usuarios de VC, en la que se revela que la reventa ya representa el 28% de sus armarios, cifra que aumenta hasta el 30% en el caso de la ropa y al 40% en el de los bolsos. Ahí es nada.

Y es que la moda y el lujo de segunda mano están ganando terreno rápidamente debido al encarecimiento de las piezas de nueva producción y se espera que el mercado global de la reventa alcance los 360.000 millones de euros para 2030. Con un crecimiento del 10% anual, el mercado de segunda mano se está expandiendo tres veces más rápido que el de primera mano. Tanto a la hora de buscar atractivas piezas a precios más asequibles para la clase media, como a la hora de disfrutar de la emoción de la búsqueda de artículos verdaderamente únicos, la reventa está firmemente arraigada al proceso de compra y creación de vestuario de la gente. Gracias a que la generación Z y otros consumidores nativos están liderando este cambio, el crecimiento es cada vez mayor.

La Generación Z y otros consumidores nativos de la reventa están liderando este cambio

La asequibilidad sigue siendo un factor clave que motiva a los consumidores a comprar moda y artículos de lujo de segunda mano. Sin embargo, los consumidores también se sienten atraídos por la variedad de opciones. La emoción de la búsqueda también es otra cuestión determinante. Casi el 50% de los compradores está completamente de acuerdo en que la experiencia de búsqueda y la interacción con vendedores y compradores hace que el proceso sea agradable. Sin obviar la sostenibilidad: alrededor del 40% está totalmente de acuerdo en que este es uno de los motivos principales al acudir a comprar artículos de segunda mano.

¿Por qué?

En cuanto a las ventas, los dos motivos principales para vender son hacer limpieza de armario y generar ingresos extra para futuras compras de segunda mano o para poder permitirse nuevos artículos de primera mano.

Aunque los modelos de reventa estratégicos han sentado las bases para el futuro de la moda y el lujo, la falta de datos interoperables más allá del punto de venta sigue siendo un obstáculo. Esta brecha representa una clara oportunidad para las marcas que quieran ser las primeras en dar el paso. Y de ahí a que los pasaportes digitales de productos vayan más allá de cumplir con los requisitos de conformidad. «Se están convirtiendo en una herramienta estratégica para generar confianza con los clientes», detalla Catharina Martínez-Pardo, directora ejecutiva de BCG, y coautora del informe. «Reducen la fricción para los compradores, garantizan la autenticidad y crean nuevas formas para que las marcas obtengan valor a lo largo del ciclo de vida de un producto».

