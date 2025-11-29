Revive las piezas más clásicas de tu joyero

Jackie Kennedy no solo fue una de las primeras damas más influyentes de la historia política estadounidense, sino también un referente eterno de estilo cuya ... huella continúa marcando la moda actual. Su elegancia innata transformó piezas aparentemente sencillas en iconos de sofisticación, y su habilidad para combinar prendas y accesorios convirtió muchos de sus estilismos en auténticos hitos culturales. Aunque popularizó el traje clásico, los vestidos sin mangas y ese inolvidable conjunto rosa que permanece en la memoria colectiva, fueron los complementos los que realmente consolidaron su leyenda estilística.

Maxigafas de sol, sombreros pillbox, pañuelos anudados a la cabeza, guantes blancos y, sobre todo, joyas cargadas de carácter. Entre ellas destacaban especialmente los collares largos, a menudo realizados con perlas o piedras preciosas, que utilizaba para aportar un toque distinguido a cualquier look. Su manera de lucirlos con naturalidad y majestuosidad al mismo tiempo, hizo de este accesorio un símbolo de feminidad refinada y poder silencioso. Décadas después, su influencia sigue tan vigente que numerosas prescriptoras de estilo retoman esta pieza como guiño a su legado.

En la actualidad, el collar largo se ha convertido en un imprescindible del joyero de las celebridades más influyentes. Figuras como Mar Saura, María Pombo o Blanca Miró lo han incorporado esta temporada, reinterpretándolo desde perspectivas distintas, pero siempre con un punto sofisticado que remite a la estética clásica de los años sesenta. Su versatilidad es, precisamente, uno de los grandes motivos de su resurgimiento: funciona tanto en looks minimalistas, donde aporta un toque de fuerza y verticalidad, como en conjuntos más arriesgados en los que suma dinamismo y elegancia sin restar protagonismo al 'outfit'.

Esta tendencia, que conecta el 'glamour' de la era Kennedy con una nueva generación que redefine el lujo contemporáneo, celebra el poder de una pieza atemporal capaz de trascender modas pasajeras.

Y para aquellas que buscan sumarse al 'revival 'con autenticidad, Joyas Antiguas Sardinero, marca con gran arraigo en Euskadi, presenta una cuidada selección de collares largos únicos, muchos de ellos piezas de estilo Art Decó con diamantes y piedras preciosas. Creaciones cargadas de historia, pensadas para convertirse no solo en el complemento estrella de cualquier look, sino también en objeto de deseo y símbolo de estilo perdurable.