Urgente Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
Delizadeza atemporal con Mar Saura. Joyas Antiguas Sardinero
Gipuzkoa de Moda

Revive las piezas más clásicas de tu joyero

En clave vintage y reivindicando la elegancia clásica, el collar largo se convertirá en tu favorito esta temporada

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Jackie Kennedy no solo fue una de las primeras damas más influyentes de la historia política estadounidense, sino también un referente eterno de estilo cuya ... huella continúa marcando la moda actual. Su elegancia innata transformó piezas aparentemente sencillas en iconos de sofisticación, y su habilidad para combinar prendas y accesorios convirtió muchos de sus estilismos en auténticos hitos culturales. Aunque popularizó el traje clásico, los vestidos sin mangas y ese inolvidable conjunto rosa que permanece en la memoria colectiva, fueron los complementos los que realmente consolidaron su leyenda estilística.

