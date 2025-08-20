El placer de dormir en verano con el pijama perfecto

Y. H. Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:10 | Actualizado 12:38h. Comenta Compartir

La importancia de un buen pijama en verano es indiscutible. No se trata únicamente de una prenda para conciliar el sueño, sino de un conjunto clave para garantizar comodidad y descanso durante las noches más calurosas del año. Frescos, ligeros, con estampados y agradables al tacto, podemos encontrarlos de todo tipo.

Más allá de los clásicos podemos encontrar una amplia gama de opciones que se adaptan al estilo y necesidad de cada uno. A continuación te presentamos tres de ellos que captarán tu atención:

1. Etam

Este conjunto sin mangas tiene escote en V y tiras verticales en el centro. Además, su pantalón es largo y suelto de tela ligera, ¡perfecto para que la piel respire y evite la sensación de calor! Igualmente, los detalles del escote no son solo decorativos puesto que también permiten mayor circulación del aire. Sin duda, este 'set' es una elección perfecta para temperaturas suaves.

Pijama fresco para verano Etam

2. Intimissimi

El pijama presentado en color lila es ideal para las noches más cálidas del verano. Sus tirantes finos con pequeños botones frontales en el escote permiten elasticidad y comodidad. La parte inferior constituida por unos pantalones cortos a juego de corte suelto poseen una textura agradable. ¿Preparada para hacerte con este conjunto?

'Set' corto para las noches de verano Intimissimi

3. Women' secret

Este camisón corto de tirantes anchos será tu favorito. Su tono crema claro con un estampado floral es perfecto para estar en tu hogar fresca, cómoda e ideal, gracias a su puntilla delicada que le aporta un toque romántico y femenino. ¿Lista para dormir fresca y tener un descanso pleno? Hazte con este camisón, será tu aliado en verano.

Camisón ideal para un descanso perfecto Women' Secret

