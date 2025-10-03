El pantalón bombacho que redefine el otoño
Volumen, comodidad y estilo, el renacer de un clásico
Yasmina Hernández
Viernes, 3 de octubre 2025, 10:01
Después de varias décadas y relegados a un segundo plano, los pantalones bombacho irrumpen de nuevo en la moda y se posicionan como una de las piezas clave del otoño de 2025. Esta vez, con un aire más renovado con referencias del estilo boho, pero también con guiños urbanos que lo hacen más versátiles que nunca.
Amados y criticados a partes iguales, estos pantalones destacan por su silueta amplia y desenfadada. Es la base perfecta para experimentar con colores y texturas, podrás verlos desde versiones ligeras hasta propuestas más estructuradas en denim. Su comodidad, libertad de movimiento y ese toque exótico, lo convierten en los nuevos 'jeans' de la temporada.
Descubre dónde puedes hacerte con esta tendencia. Si ya están en tu radar te aseguramos que su búsqueda no será costosa.
1. Zara
Os presentamos este pantalón de corte relajado elaborado de lino, ideal para la temporada de entretiempo. Su bajo abullonado se encuentra rematado con cierre de botones, aportando un toque auténtico. ¿Conclusión? Su silueta fluida y cintura ajustable aportan comodidad sin renunciar al estilo. ¡Sé la primera en marcar tendencia!
2. Mango
Este pantalón se encuentra confeccionado en tejido elástico de alta comodidad, pensado para adaptarse a cualquier movimiento sin perder su forma original. Su silueta globo aporta volumen y dinamismo, y su color marrón es perfecto para la época otoñal. Asimismo, el tiro medio asegura un ajuste favorecedor y versátil, fácil de combinar.
3. H&M
Esta propuesta de corte holgado y confeccionado en un satén de caída suave aporta fluidez y comodidad. El diseño se completa con piernas de estilo globo, rematadas con bajos elásticos que crean un contraste elegante con la amplitud del tejido. Además, su tono negro admite todo tipo de combinaciones, siendo así unos pantalones muy versátiles.