El marrón reina en moda y belleza

Si algo nos han mostrado las últimas semanas de la moda, además de que el estilo retro se convertirá en el ganador de la temporada ... para impregnar cualquier look de un toque vanguardista y ochentero, es que el marrón chocolate es la apuesta de los fashionistas para aportar un toque de calidez, sofisticación y elegancia atemporal a sus estilismos.

Un color que arrasa en firmas de Alta Costura, pero también en otras marcas 'low cost' y que, tanto a modo de prendas como de complementos, ya se ha convertido en un básico entre las 'insiders' que buscan aportar valor añadido a sus estilismos. Pero, más allá de la moda, este tono también se ha colado en el universo de la belleza a través de diferentes líneas y productos de maquillaje, aportándoles un toque 'tan chic' como 'trendy'. ¿Quiéres descubrirlos? Toma nota.

'Top' cinco

Básicos como 'The Perfect Match Lip Duo Labial' y el 'Delineador 2 en 1' de MET, un labial y lápiz de labios que realza y define nuestra boca con una textura suave y cremosa, conseguirá un resultado duradero con una aplicación muy sencilla.

Perfecto para rasgar nuestra mirada, aportándole un toque exótico y misterioso, el 'Cat Eye Cream Liner Kajal' de la misma marca aportará una definición intensa en nuestros ojos, logrando un maquillaje dramático y preciso con el delineador de ojos en gel de larga duración más fácil de aplicar.

Aunque si lo que buscamos es un delineado icónico, 'The Iconic Eyeliner' será todo lo que elegiremos. Este 'eyeliner' de larga duración y resistente al agua, es perfecto para trazar los delineados con máxima precisión gracias a su punta suave y fina, y a su alta pigmentación.

¿Y el famoso 'The Game Changer Ombré Blush Colorete? Un producto efecto «ombré» de doble tonalidad formulado con manteca de Karité, fácil de difuminar y perfecto para conseguir un resultado natural. Cuenta con una doble tonalidad ayudándonos a crear todo tipo de 'beauty looks'.

Por lo tanto, este otoño-invierno adéntrate en la tendencia del marrón chocolate en el mundo 'beauty' y estrena los imprescindibles de 'You Are The Princess' con los que añadir un toque cálido, sofisticado y en tendencia a nuestro rostro.

En chaquetas, pantalones, jerséis, camisas, camisetas, chaquetas, bolsos, corbatas, guantes, gorros y calzado; en ante y en piel; transmitiendo fiabilidad, seguridad, calidez y comodidad; creando una atmósfera acogedora, reconfortante y hogareña... ¡El marrón ha llegado para quedarse! Y al igual que sucediera con el azul marino temporadas atrás, la línea «chocolate» se convertirá en el nuevo negro de este final de año, principios del 2026.