Los 4 imprescindibles del otoño: estilo, confort y personalidad

En la época otoñal hay cuatros básicos que sí o sí deberías tener en tu armario sin excusa alguna. Son esas prendas clave que te ... salvan de cualquier look, te abrigan sin perder estilo y combinan con todo, mientras te adaptas al cambio del clima.

Te presentamos las bases perfectas: versátiles, atemporales y cómodas, para sobrevivir (con estilo) a los días frescos.

1. Gabardina (según gustos)

Una de las grandes tendencias de la temporada son las gabardinas cortas. Perfectas para el entretiempo y para elevar cualquier look en cuestión de segundos. Asimismo, las versiones más largas aportan también un toque de sofisticación, pues su silueta estiliza la figura y aportan movimiento y presencia. ¿Conclusión? Ambas comparten el mismo espíritu, ya que son ligeras y sofisticadas. Hazte con una de ellas y verás cómo se convierte en tu mejor aliada para los días frescos y lluviosos.

Gabardina corta Pinterest

2. 'Total look denim'

Una de esas tendencias que nunca pasa de moda y que en otoño cobra aún más protagonismo, esta es: el 'total look denim'. Combinar diferentes prendas vaqueras, ya sea camisas, chaquetas, faldas o pantalones, se ha convertido en una completa declaración de estilo para aquellas personas que optan por un 'outfit' cómodo, elegante y con personalidad. Igualmente, destaca por su versatilidad, pues puede funcionar perfectamente tanto para ir a la oficina como para una cena o pasar el día. ¿Te animas a ponerlo a prueba?

'Total look denim' Pinterest

3. Rayas

Clásicas y favorecedoras, las rayas se convierten en el estampado por excelencia de otoño. Podemos encontrar desde jerseys de rayas marinero combinado con vaqueros, hasta una camisa de líneas finas bajo una gabardina (2x1). Las posibilidad son infinitas con esta tendencia tan versátil y llena de color. ¡Sé la primera en marcar tendencia!

Rayas, la tendencia del momento Mango

4. Botas 'cowboy'

Como no podría ser de otra manera, las botas 'cowboy' se convierten en un 'must' en nuestro armario. Su diseño icónico, cómodo y fácilmente combinable las convierte en una elección imprescindible para completar cualquier 'outfit' y convertirlo en uno otoñal con un aire actual y sofisticado.