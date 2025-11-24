Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre las características del mejor calzado para este invierno Pinterest
Gipuzkoa de Moda

La guía definitiva para elegir el calzado perfecto este invierno

Tres claves para mantener tus pies secos, seguros y a la moda esta temporada

Y. H.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Elegir calzado para este invierno, no es tarea fácil ya que va mucho más allá de seguir tendencias. El frío, la lluvia y la nieve, pueden convertirse en tu mayor enemigo al salir a la calle si no vas preparada.

Por eso, antes de decidir qué botas o zapatillas se convertirán en tus aliadas esta temporada gélida, es importante tener en cuenta varios factores que garantizarán comodidad, protección y estilo. ¿Te animas a descubrirlos?

1. Materiales

Si vives en un lugar donde reina la lluvia o la nieve conviene optar por botas impermeables o fabricadas con materiales que ayuden a mantener el pie seco. Este tipo de calzado no solo contribuye a ello sino que también ofrece mayor durabilidad cuando las condiciones que se presentan son exigentes.

2. Suela

Las suelas dentadas ofrecen una tracción superior evitando los temidos resbalones, agarrándose mejor al suelo, y aportando seguridad en superficies mojadas y heladas. Gracias a ellas se aporta un extra de estabilidad y confianza al caminar. ¿Lista para elegir unas suelas que te acompañen con firmeza esta temporada?

3. Diseño y color

Aparte de su funcionalidad, deben ser calzados que garanticen versatilidad y que faciliten su combinación con los looks de invierno, por supuesto.

No obstante, si lo tuyo no son los básicos, apuesta por aquellas texturas como: el ante, los acabados metálicos o detalles y estampados llamativos, que hagan que tu calzado hable por sí solo. Una forma de transmitir tu personalidad de forma excepcional, y sobre todo, atrevida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  3. 3

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  4. 4

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  5. 5

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  6. 6

    La polarización de la Justicia, a juicio
  7. 7

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  8. 8

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  9. 9

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado
  10. 10

    «Hay personas que comparten no solo vivienda, sino la propia habitación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La guía definitiva para elegir el calzado perfecto este invierno

La guía definitiva para elegir el calzado perfecto este invierno