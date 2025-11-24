La guía definitiva para elegir el calzado perfecto este invierno

Y. H. Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

Elegir calzado para este invierno, no es tarea fácil ya que va mucho más allá de seguir tendencias. El frío, la lluvia y la nieve, pueden convertirse en tu mayor enemigo al salir a la calle si no vas preparada.

Por eso, antes de decidir qué botas o zapatillas se convertirán en tus aliadas esta temporada gélida, es importante tener en cuenta varios factores que garantizarán comodidad, protección y estilo. ¿Te animas a descubrirlos?

1. Materiales

Si vives en un lugar donde reina la lluvia o la nieve conviene optar por botas impermeables o fabricadas con materiales que ayuden a mantener el pie seco. Este tipo de calzado no solo contribuye a ello sino que también ofrece mayor durabilidad cuando las condiciones que se presentan son exigentes.

2. Suela

Las suelas dentadas ofrecen una tracción superior evitando los temidos resbalones, agarrándose mejor al suelo, y aportando seguridad en superficies mojadas y heladas. Gracias a ellas se aporta un extra de estabilidad y confianza al caminar. ¿Lista para elegir unas suelas que te acompañen con firmeza esta temporada?

3. Diseño y color

Aparte de su funcionalidad, deben ser calzados que garanticen versatilidad y que faciliten su combinación con los looks de invierno, por supuesto.

No obstante, si lo tuyo no son los básicos, apuesta por aquellas texturas como: el ante, los acabados metálicos o detalles y estampados llamativos, que hagan que tu calzado hable por sí solo. Una forma de transmitir tu personalidad de forma excepcional, y sobre todo, atrevida.