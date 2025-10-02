Los cortes de pelo masculinos que arrasan en 2025

Yasmina Hernández Jueves, 2 de octubre 2025, 07:53 Comenta Compartir

En 2025 los peinados para chicos vienen marcados por la naturalidad y la versatilidad. Desde opciones minimalistas y fáciles de mantener hasta propuestas más atrevidas que marcan personalidad.

La clave está en elegir un corte que se adapte a tu tipo de cabello, ya sea liso, ondulado o rizado, que refleje tu identidad sin renunciar, por supuesto, a un aire moderno.

1. 'Textured crop'

Se caracteriza por tener cortos tanto los laterales como la nuca, generalmente con degradado (así no hay un contraste drástico), mientras que la parte superior se deja un poco más alta para poder aportarle textura con capas y movimiento.

'Textured crop' Pinterest

2. 'Modern mullet'

Este tipo de peinado es la versión actualizada del famoso corte de los años 80-90, y se caracteriza por ser corto en la parte delantera y los laterales, y más largo en la parte trasera. Esta versión moderna mantiene esa forma básica pero con cambios sutiles, así como los laterales más difuminados, la nuca no tan exageradamente larga y la zona superior, con un poco de volumen y textura.

'Modern mullet' Pinterest

3. 'Buzz cut fade' definido

Se basa en un rapado uniforme, práctico y moderno en toda la cabeza, pero con la particularidad de que incorpora un degradado bien marcado en los laterales y nuca.

¿Buscas comodidad? Este corte, sin duda, es para ti. Ahorra tiempo peinándote y…¡marca tendencia!

'Buzz cut fade' definido Pinterest

4. 'Undercut' con textura

A diferencia de el 'Textured crop', este juega con un contraste más fuerte que hace que la parte superior destaque más, siendo así el rasgo distintivo de este peinado. Es ideal para aquellos que buscan un look atrevido, versátil y personalizable.

'Undercut' con textura Pinterest