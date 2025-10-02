Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tendencias masculinas de peinados Pinterest
Gipuzkoa de Moda

Los cortes de pelo masculinos que arrasan en 2025

Descubre los cortes y estilos que triunfan este año

Yasmina Hernández

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:53

En 2025 los peinados para chicos vienen marcados por la naturalidad y la versatilidad. Desde opciones minimalistas y fáciles de mantener hasta propuestas más atrevidas que marcan personalidad.

La clave está en elegir un corte que se adapte a tu tipo de cabello, ya sea liso, ondulado o rizado, que refleje tu identidad sin renunciar, por supuesto, a un aire moderno.

1. 'Textured crop'

Se caracteriza por tener cortos tanto los laterales como la nuca, generalmente con degradado (así no hay un contraste drástico), mientras que la parte superior se deja un poco más alta para poder aportarle textura con capas y movimiento.

'Textured crop'
'Textured crop' Pinterest

2. 'Modern mullet'

Este tipo de peinado es la versión actualizada del famoso corte de los años 80-90, y se caracteriza por ser corto en la parte delantera y los laterales, y más largo en la parte trasera. Esta versión moderna mantiene esa forma básica pero con cambios sutiles, así como los laterales más difuminados, la nuca no tan exageradamente larga y la zona superior, con un poco de volumen y textura.

'Modern mullet'
'Modern mullet' Pinterest

3. 'Buzz cut fade' definido

Se basa en un rapado uniforme, práctico y moderno en toda la cabeza, pero con la particularidad de que incorpora un degradado bien marcado en los laterales y nuca.

¿Buscas comodidad? Este corte, sin duda, es para ti. Ahorra tiempo peinándote y…¡marca tendencia!

'Buzz cut fade' definido
'Buzz cut fade' definido Pinterest

4. 'Undercut' con textura

A diferencia de el 'Textured crop', este juega con un contraste más fuerte que hace que la parte superior destaque más, siendo así el rasgo distintivo de este peinado. Es ideal para aquellos que buscan un look atrevido, versátil y personalizable.

'Undercut' con textura
'Undercut' con textura Pinterest

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  2. 2

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  3. 3 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  4. 4

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  5. 5 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»
  6. 6 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: Â«Lo mejor es utilizar el castellano porque...Â»
  7. 7

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  8. 8

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  9. 9

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»
  10. 10 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los cortes de pelo masculinos que arrasan en 2025

Los cortes de pelo masculinos que arrasan en 2025