'Animal print' en los pies: la tendencia más salvaje del otoño

En una temporada en la que la moda bohemia y el estilo 'retro' son los grandes triunfadores, los estampados tampoco se han quedado atrás. Lo ... vemos en el clásico 'print' de rombos, con el de rayas verticales y en el de cuadros estilo tartán pero, sobre todo, con el icónico 'animal print'. Con un toque aventurero, salvaje y dispuesto a convertirse en el protagonista de cualquier look, a modo de prendas o de complementos, este estampado se posiciona ya como el favorito de las 'insiders'.

¿La razón de que este otoño veamos tanto leopardo, serpiente o cebra? Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli o Saint Laurent tienen la respuesta a este «misterio». Un 'print' muy sexy, pero a la vez elegante, si se sabe cómo incorporar. Y mira que es un estampado por el que se puede apostar por el más es más...

Ahora que ya estamos oficialmente en otoño, es un buen momento para sacarlo del armario o de que aborde nuestros 'outfits' de nueva temporada. Hemos hablado del broche -que no debe faltar en el joyero-, del 'total look denim'... ¿Cómo crean sus estilismos las que mejor visten?

En este final de año, el 'animal print' sigue siendo el gran protagonista del 'street style'

Con un diseño potente, cañero y con mucha personalidad, los zuecos con este estampado ya se ha adueñado de la nueva colección de Genuins. Con la comodidad a nuestros pies, logramos también que las tendencias caigan rendidas ante ellos. Y es que, a pesar de que en verano la firma ya se atrevía con las sandalias 'Honolulu', que seguían el estampado de leopardo que Balenciaga introducía en la primavera de 2024, de cara a la rentrée son infinidad las opciones con este 'print' que encontraremos en la marca. Propuestas tan causales como 'cool', con las que dar un toque «safari» a cualquier look.

¿Nuestro indispensable?

'Riva vegan', un zueco clásico, diseñado con suela anatómica, que ofrece soporte, reduce la presión, mejora la alineación y estabilización, disminuye la fatiga y previene lesiones, y está creado con un empeine decorado con cierre de hebilla que le aporta mucho carácter. Disponible con estampado de leopardo y de vaca, nos apasiona el carácter que le aporta añadiendo unos calcetines al 'outfit'.

Tanto el de leopardo como el de vaca son referentes absolutos de estilo. El primero, un clásico que nunca pasa de moda y que regresa con más fuerza que nunca simbolizando rebeldía, sofisticación y un punto salvaje que conquista a 'influencers' y editoriales de moda. El segundo, más fresco y rompedor, aporta un aire rural 'chic', alternativo y desenfadado que lo convierte en la elección perfecta para quienes buscan diferenciarse siguiendo las tendencias.

Para combinar el estampado de vaca, ¿nuestra elección favorita? Apostar por colores neutros como el blanco, negro, beige o marrón, que hacen que el 'print' sea el protagonista. También puedes probar con pinceladas 'denim', otras piezas en tonos tierra o, incluso, aportándole un «toque» de color fuerte para un contraste vibrante. Otra opción es usarlo en accesorios o combinarlo con prendas de cuero.

Dicho esto, todos estos estampados, presentes en la colección de la siempre acertada Genuins, confirman que el 'animal print' sigue siendo el gran protagonista del 'street style', pese a quien le pese.