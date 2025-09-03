¿Lo amas o lo odias? La tendencia del momento

Yasmina Hernández Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:06 Comenta Compartir

¿Qué me dirías si Adidas hace una fusión de sus clásicas 'Samba' con las manoletinas que están en tendencia? Quizá lo ves impensable. Pero, déjame decirte que esto se ha hecho realidad, y es que, la firma ha presentado para otoño 2025 las 'Samba Jane' para mujeres, reinventándose así temporada tras temporada sin perder su esencia deportiva.

Reinterpretan un clásico atemporal con un aire renovado que combina la nostalgia retro con la frescura actual. Su cierre de velcro resulta cómodo y práctico, convirtiéndose en una opción ideal para el día a día. Además, su suela de goma (fiel a la clásica) es resistente y versátil, y el refuerzo acolchado en el talón le aporta un confort perfecto.

¿Cómo combinarlas? Muy sencillo. Se adapta tanto a looks urbanos como a estilismos más relajados, aportando un aire de sofisticación y romanticismo a cualquier 'outfit'. Además de encontrarla en sus tonos clásicos, blancas y negras, podemos encontrarlas de color rojo, 'full black', entre otros tonos. ¡Elige la que mejor se adapte a tus gustos y estilo! De esta manera, marcarás tendencia allá donde vayas.

'Samba Jane' en tono rojo Tik Tok

Origen de las 'Samba'

Este modelo de Adidas surgió en los años 50 como calzado de entrenamiento para fútbol en pista cubierta. ¿El nombre? Todo apunta al mundial de fútbol de dicho año celebrado en Brasil, siendo la samba el género musical más destacado.

Lo que las hacía (y hace) originales era su puntera redondeada con un dibujo en forma de T y sus rayas blancas laterales, que aún se siguen manteniendo a día de hoy. Tras innovar en su suela de goma y lanzar nuevos estilos, fueron adquiriendo cada vez más popularidad en los años 90 dejándose entrever en el día a día e incluso en las grandes pantallas.

Ya en la actualidad, gracias a la tendencia 'blokcore', que consiste en incorporar prendas relacionadas con el deporte popularizada en Tik Tok, trajo consigo el renacer de las 'Samba' y sus consiguientes mejoras de formato, estampados, colores y sobre todo, de estilo como: las 'Samba Jane'. ¿Te animas a hacerte con ellas?