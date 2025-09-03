Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 'Samba Jane', la innovación de Adidas IG
Gipuzkoa de Moda

¿Lo amas o lo odias? La tendencia del momento

Las deportivas que llamarán tu atención, ¿quieres descubrirlas?

Yasmina Hernández

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:06

¿Qué me dirías si Adidas hace una fusión de sus clásicas 'Samba' con las manoletinas que están en tendencia? Quizá lo ves impensable. Pero, déjame decirte que esto se ha hecho realidad, y es que, la firma ha presentado para otoño 2025 las 'Samba Jane' para mujeres, reinventándose así temporada tras temporada sin perder su esencia deportiva.

Reinterpretan un clásico atemporal con un aire renovado que combina la nostalgia retro con la frescura actual. Su cierre de velcro resulta cómodo y práctico, convirtiéndose en una opción ideal para el día a día. Además, su suela de goma (fiel a la clásica) es resistente y versátil, y el refuerzo acolchado en el talón le aporta un confort perfecto.

¿Cómo combinarlas? Muy sencillo. Se adapta tanto a looks urbanos como a estilismos más relajados, aportando un aire de sofisticación y romanticismo a cualquier 'outfit'. Además de encontrarla en sus tonos clásicos, blancas y negras, podemos encontrarlas de color rojo, 'full black', entre otros tonos. ¡Elige la que mejor se adapte a tus gustos y estilo! De esta manera, marcarás tendencia allá donde vayas.

'Samba Jane' en tono rojo
'Samba Jane' en tono rojo Tik Tok

Origen de las 'Samba'

Este modelo de Adidas surgió en los años 50 como calzado de entrenamiento para fútbol en pista cubierta. ¿El nombre? Todo apunta al mundial de fútbol de dicho año celebrado en Brasil, siendo la samba el género musical más destacado.

Lo que las hacía (y hace) originales era su puntera redondeada con un dibujo en forma de T y sus rayas blancas laterales, que aún se siguen manteniendo a día de hoy. Tras innovar en su suela de goma y lanzar nuevos estilos, fueron adquiriendo cada vez más popularidad en los años 90 dejándose entrever en el día a día e incluso en las grandes pantallas.

Ya en la actualidad, gracias a la tendencia 'blokcore', que consiste en incorporar prendas relacionadas con el deporte popularizada en Tik Tok, trajo consigo el renacer de las 'Samba' y sus consiguientes mejoras de formato, estampados, colores y sobre todo, de estilo como: las 'Samba Jane'. ¿Te animas a hacerte con ellas?

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  4. 4

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  5. 5

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  6. 6 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  7. 7 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  8. 8

    El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI
  9. 9

    Gipuzkoa destruye en agosto casi todo el empleo creado en 2025 y pierde 6.300 afiliados
  10. 10 El pueblo más bonito para visitar en septiembre está a menos de dos horas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Lo amas o lo odias? La tendencia del momento

¿Lo amas o lo odias? La tendencia del momento