Abrigos con cuello alto: el imprescindible del otoño-invierno

El 'must-have' de la temporada para elevar tus looks con un toque refinado

Y. H.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:45

Una de las tendencias más vistas durante este otoño y que se prolongará para invierno son aquellos abrigos con cuello alto. Además de poseer un valor estético, donde se aporta volumen estructurado y alarga la figura, también tiene su parte funcional pues protege del frío sin necesidad de llevar una bufanda. Es perfecto, ¿verdad?

No se trata de una simple moda pasajera, invertir en estas piezas es apostar por la atemporalidad y la sofisticación. A continuación te contamos dónde encontrarlos:

1. Mango

Este abrigo exclusivo de lana virgen Manteco de corte largo y silueta recta, destaca por su cuello alto tipo chimenea, aportando un toque sutil y refinado. Sus mangas largas y el cinturón permiten ajustar la pieza perfectamente (según gustos) sin perder comodidad.

Abrigo cuello alto
Abrigo cuello alto Mango

2. Zara

El lugar donde encontramos todas las tendencias… En Zara podemos encontrar este abrigo versátil con cuello de doble posición, que permite adaptarlo según el estilo u ocasión. Su cierre cruzado con botones y el cinturón confeccionado en el mismo tejido aportan estructura y realzan la silueta con un aire sofisticado.

Abrigo con estructura
Abrigo con estructura Zara

3. Massimo Dutti

Este abrigo elaborado en una suave mezcla de lana combina: elegancia y confort. Un diseño con inspiración clásica donde sus mangas aportan libertad y movimiento: ¡comodidad ante todo! Además, su cierre cruzado refuerza su aire atemporal, mientras que los bolsillos laterales se integran con discreción en la pieza, realzando su estética depurada.

Abrigo marrón cuello alto
Abrigo marrón cuello alto Massimo Dutti

¿Te animas a hacerte con alguno de ellos? Cada diseño combina funcionalidad y estilo, en una pieza pensada para acompañarte temporada tras temporada.

