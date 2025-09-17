Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La marca que aterriza en el centro de San Sebastián y que tiene ya un local en el centro comercial Garbera

La firma de moda Hoss Intropia continúa su expansión con la apertura de una nueva tienda en San Sebastián

L. G.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:59

La firma de moda Hoss Intropia continúa su expansión con la apertura de una nueva tienda en San Sebastián. El establecimiento va a abrir una nueva tienda en la calle San Marcial 16. El nuevo local contará con 250 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, y se enclava en una de las zonas más exclusivas de la capital guipuzcoana.

Con esta apertura, Hoss Intropia alcanza los 58 puntos de venta, de los cuales 20 son tiendas propias, y refuerza su presencia en el País Vasco, donde ya cuenta con cinco establecimientos, entre ellos en Bilbao y otra tienda propia en el centro comercial Garbera de San Sebastián.

San Sebastián, oferta premium

Según ha explicado Marcos Areizaga, director de Areizaga Inmobiliaria, que ha gestionado el desembarco de Hoss Intropia en el centro de San Sebastián, el local se ubica en un tramo que concentra una amplia oferta de marcas del segmento premium.

Hoss Intropia, conocida por su estilo mediterráneo y su apuesta por el diseño contemporáneo, refuerza así su compromiso con el comercio físico en un momento en el que la experiencia de compra en tienda se erige como un valor añadido frente al auge del canal online.

