Marta Prada: «Nos trataban como mujeres guapas y tontas que íbamos a eventos»

Tras una catarsis personal y profesional, con una enfermedad rara de por medio y una maternidad compleja, la directora creativa vuelve renovada

Marta Prada acompañada por el exfutbolista de la Real Sociedad, Alberto de la Bella, en la grabación de 'Abierto por vacaciones'.

Jueves, 28 de agosto 2025

Muchos la recordarán porque perteneció a una excepcional hornada de modelos junto a nombres de la talla de Lorena Bernal. Otros por su participación en los programas más mediáticos de ETB2 a principios de los 2000. También por su estable relación con el exfutbolista realista, Alberto de la Bella, desde hace dieciséis años. Y los más 'fashionistas' por su incursión en el mundo de la moda con su espléndida firma de bolsos Parenzo. Marta Prada (antes López), de origen vizcaíno y corazón donostiarra, concede su entrevista más íntima y sincera.

– Arranquemos por tus orígenes mediáticos... ¿Cómo era aquella Marta López que saltó a la fama con diecisiete años tras ganar el certamen de Miss Euskadi?

– Era una niña llena de ilusiones y muy mala estudiante. Me captó una agencia por la calle, me alcé con aquella corona y como eran concursos que te catapultaban a la fama y te abrían muchas puertas, trabajé durante un tiempo en televisión como persona extrovertida que soy. Pero sentía que nos dejaban o nos trataban como mujeres guapas y tontas que iban a los eventos y ya está.

– Todos los comienzos, con una trayectoria efímera, tienen un final...

– En el momento en el que aquí en Euskadi, de la noche a la mañana se acabó el trabajo, tuve que buscar nuevos horizontes y decidí mudarme a Madrid y empezar una nueva vida desde cero, estudiando algo de diseño y trabajando de camarera en el local de una amiga.

– Con una nueva identidad... ¿Por qué pasaste de ser Marta López a Marta Prada?

– Me tocó vivir la época de Gran Hermano con muchas Martas López surgiendo por acá y por allá. Las agencias me sugirieron cambiar el apellido, aposté por el de mi madre y estoy feliz. Ese cambio simbolizó un giro de 180 grados en mi vida. Tuve que empezar una segunda vida desde la soledad.

– ¿El camino personal y espiritual que has trabajado se debe a una especie de catarsis?

– Cuando yo empecé en el mundo de las 'Misses' era una joven sin experiencia, sin riqueza interior. Me colocaron en un lugar y tuve que experimentar sin herramientas. Por ello, tras aquellos primeros cuatro años, arranqué un complejo recorrido para buscarme interiormente y luchar por mi verdadera identidad. Me he sentido siempre juzgada, pero también he asumido que la gente te ve con los ojos que quiere, contaminada por su propio contexto.

– ¿Te has puesto una coraza para sobrevivir?

– Lo primero que te he dicho al verte es que te ibas a encontrar a una persona que se iba a abrir en canal. Con mis miedos, con mi mochila, con mis insatisfacciones. Me he guardado esta entrevista para este momento clave.

– ¿Estás soltando lastre a través de esta conversación? Entiendo que has llorado muchísimo...

– Lloré y lloro mucho (se emociona). Estoy súper orgullosa de la persona en la que me he convertido, pero después de todo este camino que te he contado, y cuando empezaba a ver la luz, hace aproximadamente siete años me detectaron una enfermedad rara.

– No lo sabía...

– Lo desvelo públicamente para ayudar a personas a las que les puedan detectar una dolencia similar. Tienen que ser capaces de decir: «Esto no puede con nosotras, hemos luchado mucho para llegar hasta aquí»,

– ¿Qué y cómo te la detectaron?

– Acababa de ser madre de mi segundo hijo, me encontraba muy cansada, extremadamente fatigada, no me podía mover de la cama, pensaban que tenía fibromialgia... Al cabo de un tiempo me detectaron síndrome de Sjögren, una enfermedad crónica que no tiene cura. En España, actualmente, afecta a un 0,3% de la población.

– Para que luego digan que la vida de la familia de un futbolista es idílica.

– La gente juzga mucho, demasiado, sobre todo a las mujeres. Nuestras vidas son perfectamente imperfectas porque también nos golpea. Somos personas normales que se buscan la vida. Durante la carrera deportiva de nuestras parejas tenemos que abandonar parte de nuestros proyectos con generosidad. Yo me acuerdo que Alberto me decía: «No te preocupes que tu momento va a llegar». Siempre me ha dado mi lugar.

– Has viajado con él, fuiste madre de dos hijos con él...

– La maternidad ha sido muy dura. Me ha costado mucho. He tenido que sobrevivir, cuidarme mentalmente y trabajarla como mujer. Sabía que iba a sufrir porque soy una persona solitaria. Yo me podría sentar aquí y decirte que es lo más maravilloso del mundo, pero lo que te puedo afirmar es que es la cosa más bella y dolorosa, a la vez, del mundo.

– Sincera como siempre. Por cierto... ¿Cómo os conocisteis Alberto y tú?

– Le mandé una solicitud vía Facebook. Estaba mirando una revista y de repente me lo encontré en una campaña de Bikkembergs. Les dije a mis compañeros del bar de copas «Este va a ser mi marido». No sabía que era futbolista, pensaba que era modelo...

– Y entonces...

– Me respondió, empezamos a vernos en Madrid, luego en San Sebastián, formalizamos el noviazgo durante el partido del Centenario entre la Real y el Real Madrid invitándome al palco... y hasta hoy.

– ¿Dónde te veremos próximamente?

– Seguiré con mi firma de bolsos y me apetece arrancar con un proyecto audiovisual intimista en Youtube. ¡Ahí te espero!