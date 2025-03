Laura Chamorro San Sebastián Sábado, 8 de marzo 2025, 07:29 Comenta Compartir

SKFK ya está en la capital francesa con el proyecto más ambicioso de toda su historia. La empresa vasca ha enfocado este desembarco en una doble apuesta: el lanzamiento de una 'pop up' en el número 45 de la rue Saint-Honoré y la organización de su primer desfile este lunes, 10 de marzo, en el trinquete más antiguo de París.

- ¿Cuándo nació la idea de dar el salto a la Semana de la Moda parisina?

- Llevamos año y medio trabajando en la colección 'Oreka'. La producción de las fibras de los tejidos ha sido fundamental para construir piezas únicas a la altura de una ciudad como ésta. Creaciones que complementan al tradicional prêt-à-porter. Durante este tiempo, y teniendo en cuenta que la pelota vasca es el pilar creativo de esta serie, he llegado a visitar decenas de empresas que trabajan técnicas para coser las pelotas y sumarlas al 'show'. La idea creativa se nutre de nuestros orígenes, de la pasión y de la creencia por lo artesanal.

- ¿Cómo está siendo la producción del 'fashion show'?

- Hemos desembarcado en París rodeados de muchas incógnitas. Es nuestra primera vez y el proyecto impone. Pero también es verdad que somos una marca totalmente europea, con una apuesta ética y estética interesante a nivel de sostenibilidad. Y todo eso nos da un poso que no podemos obviar. La Semana de la Moda de París es un nuevo paso en nuestra larga trayectoria a nivel internacional. Históricamente, el 70% de las ventas de SKFK han procedido de mercados extranjeros y estos datos avalan nuestra apuesta por el proyecto.

- ¿Es el reto más importante de vuestros 25 años de trayectoria?

- Ha habido muchos. Pero es cierto que trabajar tanto y tan duro, con tan pocas certezas sobre algo tan fugaz como un desfile en una ciudad como París es complejo de digerir.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de este camino?

- Trabajar con equipos nuevos nunca es fácil porque se necesita un tiempo de adaptación inexistente. La elección del lugar, el trinquete, ha sido sencillo porque lo tenía claro desde el principio. La pelota siempre ha sido algo más que un deporte en Euskadi; yo la definiría como una forma de vida, un símbolo de comunidad y una práctica transmitida de generación en generación. Con el desfile de la colección 'Oreka' trazaremos una línea directa con esta herencia, incorporando elementos de su estética a los tejidos, patrones y siluetas.

- Háblanos de ese trinquete que encontraste a finales de noviembre y que te hechizó.

- Es el más antiguo de París. Este trinquete, conocido como Trinquet de la Cavalerie y construido en 1929, corona el edificio ocupando la séptima planta y cuenta con unas vistas espectaculares de la ciudad. La estructura del techo, las dimensiones, las gradas y los materiales utilizados son típicos de los diseños argentinos. Es perfecto para acoger todas las creaciones de SKFK.

- Ya partir de ese amor a primera vista con la localización...

- Comenzamos con las labores de prospección de equipos: montaje, iluminación, sonido, agencia de prensa, producción... Yo nací en París y tengo muchos contactos en la ciudad. Esto nos ha facilitado mucho el trabajo. En cambio, y como cabía esperar, el hecho de formar parte de la París Fashion Week lo ha complicado todo. Pero estamos muy felices.

- ¿Cómo ha sido trabajar con todos esos nuevos 'partners'?

- Encontrarlos en primera instancia y trabajar con toda la profesión parisina que actualmente está inmersa en los centenares de 'shows' y presentaciones organizadas en la Semana de la Moda no es baladí. Hay muchas marcas, mucha competencia. El mundo 'fashion' aquí es otro mundo y hay que conocer todos los entresijos.

- Dicho esto... ¿Qué nos puedes adelantar sobre el montaje?

- Será sostenible en todos los aspectos. Un trinquete al que los invitados accederán agachando la cabeza, en el que se sentirán encerrados y en el que disfrutarán del espectáculo como si fuera un partido de pelota. Equilibrio, tradición y modernidad en estado puro. Dicho esto, el público será selecto y reducido. No queremos algo sobredimensionado por filosofía de marca y porque es una Semana de la Moda más competitiva, y por lo tanto, más cara que las que se celebran en España.

- Por curiosidad... ¿Están sobredimensionados los costes?

- Es una Fashion Week que tiene su propio microcosmos. Estamos aprendiendo a estar y convivir en un universo absolutamente disparatado en cuanto a los precios. Pero esto es París y cada ciudad tiene su ADN.

- Un ADN vinculado a la moda...

- Es un entorno único. Estamos conociendo a profesionales fantásticos y esto está siendo uno de los punto más positivos de esta enriquecedora aventura.

- ¿Es el colofón perfecto a vuestro 25 aniversario?

- Arrancó en el Museo Balenciaga con aquella retrospectiva que recordaremos como una de nuestras grandes efemérides. Y como nosotros nos sentimos vascos y europeos, ahora veíamos la necesidad de dar el salto a París para cerrar el círculo.

- San Sebastián Moda Festival os marcó...

- Sin duda. A mí como creativa me dio alas, pensé en volar como nunca con total libertad. Hoy me han invitado al desfile de Balenciaga aquí en París y pensar que nos disteis la oportunidad de desfilar en la Casa del Maestro me llena de orgullo. Fue nuestro particular homenaje a la verdadera razón de ser de la moda, construyendo elementos que aportan sentido a esta sociedad.

- Dicho esto, el 10 de mayo no faltaréis a vuestra cita con SSMF en el Museo San Telmo, ¿no?

- Estamos deseando que llegue el día porque invitaremos a clientes, 'influencers', pelotaris y a los artesanos que nos han abierto las puertas de sus talleres de pelota. No podrán estar en París, pero sí en San Sebastián. Va a ser un 'show' fascinante que complementará la aventura francesa.